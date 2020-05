Koronarajoitusten purku jatkuu Euroopassa alkavalla viikolla: italialaiset saavat taas tavata sukulaisiaan ja hakea noutoruokaa

Alkava viikko tuo helpotuksia koronaviruksen takia asetettuihin rajoituksiin monissa Euroopan maissa.

Viruksesta pahoin kärsineessä Italiassa ihmiset voivat maanantaista lähtien jälleen vierailla sukulaistensa ja muiden läheistensä luona. Muutamaa ihmistä suuremmat kokoontumiset on kuitenkin edelleen kielletty.

Yhä useampi italialainen voi palata töihin, kun muun muassa tehtaat ja rakennustyömaat aukeavat. Monien vanhempien töihinpaluuta vaikeuttaa kuitenkin se, että koulut pysyvät kiinni kevätlukukauden loppuun ja aukeavat seuraavan kerran vasta syyskuussa.

Myös ravintoloiden toimintaa vapautetaan hieman. Maanantaista lähtien ihmiset voivat hakea ravintoloista noutoruokaa, kun aiemmin vain kotiinkuljetukset oli sallittu.Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan ravintoloissa sisällä syöminen aiotaan sallia jollain tapaa kesäkuun alusta alkaen.

Joukkoliikenteessä on käytettävä kasvosuojainta, samaten kaupassa käydessä.

Italian viranomaiset ovat korostaneet, että rajoituksia puretaan varovaisesti ja vaiheittain. Seuraavaksi 18. toukokuuta museoiden ja kirjastojen on määrä avautua ja urheilujoukkueet voivat jatkaa ryhmäharjoituksia.

Pääministeri Giuseppe Conte on varoittanut, että rajoituksia saatetaan kuitenkin joutua kiristämään uudestaan, jos tartuntatilanne sitä vaatii.

Kasvosuojaimia pitää käyttää ja etäisyys säilyttää

Myös Puolassa ja Sloveniassa osa yrityksistä saa jatkaa toimintaansa alkavalla viikolla. Puolassa aukeavat ainakin hotellit, ostoskeskukset, lastentarhat ja osa museoista.

Hallitus on määrännyt puolalaiset edelleen pitämään etäisyyttä toisiinsa sekä käyttämään kasvomaskia ulkona liikkuessa. Lisäksi kauppojen pitää rajoittaa asiakasmääriään.

– Avaamme talouttamme merkittävästi, mutta emme löysää turvallisuussääntöjä tuumaakaan, sanoi pääministeri Mateusz Morawiecki.

Unkarissa osa kaupoista, museoista, ravintolojen ulkotiloista, rannoista ja kylpylöistä voi avautua maanantaina. Rajoituksia ei kuitenkaan vielä höllennetä maan pääkaupungissa Budapestissa, jossa on todettu 70 prosenttia koko maan koronavirustartunnoista.

Saksassa hallitukselta odotetaan alkavalla viikolla laajempaa suunnitelmaa siitä, miten koronarajoituksia tullaan purkamaan pidemmällä aikavälillä. Keskiviikkona päätöksiä odotetaan muun muassa koulujen ja ravintolojen avaamisesta sekä Saksan jalkapallon pääsarjan Bundesliigan jatkumisesta.

STT

Kuvat: