Koronaseuranta: Ei uusia tartuntoja Salossa, Suomessa 73 uutta tartuntaa

Salossa ei ole todennettu uusia koronavirustartuntoja. Tartuntatautirekisterin mukaan Salossa on todettu yhteensä 46 viruksen saanutta.

Viimeksi uudesta tartunnasta kerrottiin Salossa viime viikon keskiviikkona.

Myöskään Koskella tartuntoja ei ole tullut lisää.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sairastuneita on tuoreimman tiedon mukaan yhteensä 283. Se on viisi enemmän kuin eilen kerrottu luku. Vappuaaton jälkeen uusia tapauksia on rekisteröity yhteensä 15.

Turussa on todettu yksi tartunta lisää ja sairastuneiden määrä on nyt yhteensä 142.

Turun lähikunnissa Kaarinassa tartunnan saaneita on 11, Paraisilla 6, Naantalissa 5 ja Maskussa 5. Nämä luvut eivät ole nousseet edellispäivästä.

Loimaalla koronaan sairastuneita on yhteensä 23. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa tartuntoja on selvästi vähemmän: Aurassa 6 ja Laitilassa 8. Luvuissa ei ole lisäyksiä edellispäivään. THL julkaisee vain kunnat, joissa tartuntoja on vähintään viisi.

Koko Suomessa koronaan on sairastunut nyt yhteensä 5 327. Se on 73 enemmän kuin edellisessä listauksessa.

Valtaosa tartunnan saaneista on Uudellamaalla. Helsingissä tauti on vahvistettu nyt 1 989 henkilöllä, Espoossa 578:lla ja Vantaalla 577:llä.

Varsinais-Suomessa koronavirustestejä on tehty 5 734 kappaletta, kertoo THL. Se tarkoittaa, että jokaista 100 000 maakunnan asukasta kohti on testattu 1 189 henkilöä.

Uudellamaalla testejä on tehty yli 51 000 kappaletta. Siellä testattuja on yli 3 000 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Myös Pirkanmaalla testimäärä on huomattavasti Varsinais-Suomea korkeampi, 10 928 tehtyä testiä. Pirkanmaalaisista 2 123 on testattu jokaista 100 000 asukasta kohti.