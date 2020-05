Koronavirus ei ole mystinen tilaustyö

LOTTA VUORIO. Tietoon ja ymmärrykseen on pyritty kautta aikojen tavalla tai toisella. On ollut sinänsä toissijaista, perustuuko tapahtumille ja ilmiöille annettu selitys tutkittuun tietoon vai mystiikkaan, sillä tärkeintä on looginen tulkinta, jolla on merkitystä niin yksilölle kuin yhteisölle.

Piinaavinta on epätietoisuus.

Vaikka elämme maailmassa, jossa vannomme modernin lääketieteen nimeen, on koronavirukselle haettu myös mystiikkaan taipuvia selityksiä. Tuntematon ja vaarallinen virus on ollut jotain niin pelottavaa, etteivät tutkittuun tietoon perustuvat selitysmallit ole riittäneet.

Janoamme vastausta kysymykseen, miksi näin käy juuri meille ja juuri nyt.

Koronavirus on linkitetty vahvimmin käsillä olevaan ympäristökatastrofiin.

Vastaan on tullut kuvauksia, miten luonto yrittää herättää meitä ilmastonmuutokseen. Uutisoinnissa on käytetty vertauskuvia siitä, miten nykyiset rajoitustoimet ovat vasta alkua, jos ilmastonmuutosta ei ennaltaehkäistä riittävän voimakkaasti.

Olen lukenut myös aforismeja siitä, miten luonto muistuttaa meitä, ettemme ole maapallon isäntiä, vaan ainoastaan vieraita luonnon kodissa.

Koronaa on kuvailtu siis luonnon karmaksi ja vastaiskuksi. Ikään kuin korona olisi rangaistus ylemmältä taholta tai eräänlainen Jumalan vihan ruoska, kuten aikansa suomalaiset kuvasivat 1600-luvun lopun suurta nälänhätää.

Pandemiaan on liitetty myös sotavertauksia, joissa virusta kuvataan viholliseksi, joita vastaan valtiot taistelevat. Sotavertauksia ovat viljelleet niin kotimainen media kuin muun muassa presidentit Trump ja Macron.

Koronan mieltäminen vihollisena tai luontoäidin tilaustyönä tekevät taudista inhimillisen, ne siis personifioivat sen. Luonnolla tai viruksella ei ole kuitenkaan sellaista tahtoa, jota voisimme tosiasiallisesti selittää oman muuttuvaisen kulttuurimme symboleilla.

Realistinen riski eläinperäisen viruksen aiheuttamasta pandemiasta ei missään tapauksessa ole ollut tuntematon, vaikka se on todennäköisesti voitu unohtaa.

Eläinperäisten virusten historia yltää maatalouden vallankumoukseen 12 000 vuoden taakse, josta alkaen ihmisten ja eläinten tiivis yhteiselo on ollut hedelmällinen itämispaikka erilaisille viruksille.

Tutkija Vybarr Cregan-Reid kirjoitti 2018 julkaistuun kirjaansa toteen käyneen ennusteen: ”Eläimiä kasvatetaan nykyään niin paljon, että on vain ajan kysymys, koska jostakin monista mutatoituneista flunssaviruksista puhkeaa epidemia, joka tarttuu ihmiseen ja leviää ilman mitään esteitä.”

Koronavirukselle on siis olemassa tieteellinen selitys, mutta sen rinnalla elää uskomuksia, jotka merkityksellistävät nykyistä maailmantilannetta.

Näissä tulkinnoissa ei ole mitään pahaa, jos ne johtavat toivottuihin lopputuloksiin, kuten ilmastokatastrofin torjuntaan tai muutoksiin ruoantuotannossa.

On silti tiedostettava, että koronavirus ei ole mystinen tilaustyö, jolla rangaistaan ihmisiä heidän synneistään.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston jatko-opiskelija.