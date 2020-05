Koronavirus latistaa mahtipontiset voitonpäivän juhlallisuudet Venäjällä

Venäjä juhlii maan suurtapahtumaa, voitonpäivää, tänään minimalistisesti koronavirustilanteen takia. Natsi-Saksan antautumista toisessa maailmansodassa on tavattu juhlia Moskovassa suurella sotilasparaatilla, mutta nyt presidentti Vladimir Putin on lykännyt seremoniaa.

Juhlallisuuksien sijaan Putin pitää puheen kansalaisille sodan muistomerkin äärellä. Puheen odotetaan koskevan historiakatselmuksen lisäksi maan virusepidemiatilannetta.

Venäjällä on todettu päivittäin yli 10 000 koronavirustartuntaa viimeisten kuuden päivän ajan.

STT

Kuvat: