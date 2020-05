Koronavirus latistaa mahtipontiset voitonpäivän juhlallisuudet Venäjällä – sotilasparaatin korvaa Putinin puhe kansalaisille

Venäjä juhlii maan suurtapahtumaa, voitonpäivää, tänään minimalistisesti koronavirustilanteen takia.

Natsi-Saksan antautumista toisessa maailmansodassa on tavattu juhlia Moskovassa suurella sotilasparaatilla, mutta nyt presidentti Vladimir Putin on lykännyt seremoniaa. Tänä vuonna puolitoistatuntiseen paraatiin oli määrä osallistua 15 000 sotilasta. Tapahtumaan ovat ottaneet osaa myös päämiehet eri puolilta maailmaa, ja tänä vuonna muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin piti saapua paikalle.

Juhlallisuuksien sijaan Putin pitää puheen kansalaisille sodan muistomerkin äärellä. Puheen odotetaan koskevan historiakatselmuksen lisäksi maan virusepidemiatilannetta.

Venäjällä on todettu päivittäin yli 10 000 koronavirustartuntaa viimeisten kuuden päivän ajan. Yhteensä tartuntoja on maassa lähes 188 000.

Eri puolilla maata nähtäneen silti juhlapäivään kuuluvia ilotulitulituksia ja hävittäjien ylilentoja. Maan pahimman tautipesäkkeen eli Moskovan pormestari on kuitenkin vedonnut kaupunkilaisiin, että ihmiset pysyttelisivät sisätiloissa ja seuraisivat menoja televisiosta tai parvekkeeltaan.

Voitonpäivään liittyy myös suosittu kansalaisparaati, jossa ihmiset kantavat sodassa taistelleiden sukulaistensa kuvia. Tapahtuma on siirretty verkkoon.

Kaikki entiset neuvostomaat eivät aio luopua perinteistä. Valko-Venäjällä ja Turkmenistanissa voitonpäivän paraati järjestetään tavalliseen tapaan.

