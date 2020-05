Koronavirus on vienyt hengen ainakin 230 000 ihmiseltä

Koronavirukseen aiheuttamaan tautiin on kuollut nyt yli 230 000 ihmistä, selviää tilastosivusto Worldometerin ja yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista.

Todellisuudessa kuolleita on todennäköisesti enemmän. Monissa maissa ei esimerkiksi lasketa koronakuolemiksi tapauksia, joissa koronavirusta ei ole testeillä vahvistettu.

Tartunnan saaneita on koko maailmassa tiettävästi ainakin 3,3 miljoonaa. Worldometerin mukaan yli miljoona ihmistä on toipunut taudista.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

