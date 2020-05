Kotisohvalta pääsee jälleen teatteriin – Myrskyluodon Maija nähtävillä videopalvelussa

Salon Teatteri tarjoaa jälleen mahdollisuuden päästä nojatuolimatkalle teatteriin. Tällä kertaa ohjelmassa on viime kesänä Vuohensaaren kesäteatterissa esitetty suurmusikaali Myrskyluodon Maija .

Myrskyluodon Maija oli yleisömenestys ja sen näki ennätykselliset 8 000 katsojaa. Moni jäi kesällä ilman lippua loppuunmyytyihin näytöksiin.

Nyt kenellä tahansa on mahdollisuus nähdä musikaali monikameratallenteena. Esitys on katsottavissa Vimeo-videopalvelussa (vimeo.com/ondemand/myrskyluoto.) toukokuun loppuun asti. Lipun hinta on 10 euroa.

Salon Teatterista muistutetaan, että katsomalla esityksen voi tukea pienen, 60 vuotta täyttävän teatterin toimintaa.

Salon Teatterin ohjelmistoon kuulunut Puhdistus oli pääsiäisen ajan katsottavissa videopalvelussa. Puhdistus ostettiin katsottavaksi 51 kertaa.

Katselukertoja näytelmällä oli kaikkiaan 146. Katsojista lähes puolet oli Helsingistä.

Tapio Väntsin ohjaama Puhdistus sai ensi-iltansa Salon Teatterissa viime syyskuussa. Näytelmä oli erittäin suosittu, ja se oli yksi teatterin kaikkien aikojen arvostelumenestyksistä.

Myrskyluodon Maija on kotimainen musikaali selviytymisestä, elinikäisestä rakkaudesta ja elämästä luonnon sylissä. Nuori Maija naitetaan kalastaja Jannelle ja aviopari asettuu asumaan karulle Myrskyluodolle.

Maijalla on kuitenkin onnea; hän saa hyvän miehen. Jannen ja Maijan avioliitosta kehkeytyy suuri rakkaustarina, johon mahtuu niin menetyksiä kuin onnen hetkiä.

Tarina muistuttaa nykykatsojaa monista kadotetuista asioista; elämää Myrskyluodolla sävyttää vahva kosketus luontoon ja välillä niukkuus jalostuu rikkaudeksi.

Myrskyluodon Maijan on ohjannut Peter Nyberg . Rooleissa nähdään muun muassa Merita Seppälä (nuori Maija), Ami Aspelund (vanha Maija) ja Roope Pelo (Janne).