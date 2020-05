Kriisi nosti SDP:n kärkeen

Pääministeripuolue SDP on Ylen gallupin mukaan noussut suosituimmaksi puolueeksi. SDP:n kannatus on nyt 22,1 prosenttia. Kasvua viime mittauksesta on 2,5 prosenttiyksikköä.

Kovan kannatuksen takaa löytyy koronapandemia. Ilmiö ei ole poikkeuksellinen, kriisiaika on vahvistanut myös muualla johdossa olevien puolueiden ja päättäjien suosiota.

SDP:n viime kuukausien nousu on poikkeuksellisen kova. Puolue valitsi Sanna Marinin pääministeriksi joulukuussa, ja hänen kautensa aikana SDP:n kannatus on kasvanut lähes yhdeksän prosenttiyksikköä.

SDP:n kannatus on nyt yli neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden eduskuntavaalitulos.

Nousu ajoittuu koronakriisiin. Ylen huhtikuun kyselyssä SDP kannatus kasvoi kolme prosenttiyksikköä, ja nyt mitattiin 2,5 prosenttiyksikön nousu.

Kasvua ei voi selittää vain sillä, että kriisi suosii johdossa olevia puolueita. Suuri suosio kertoo, että kansa on ollut tyytyväinen hallituksen ratkaisuihin ja erityisesti pääministeri Sanna Marinin toimintaan ja esiintymiseen kriisin keskiössä.

Tyytyväisyys ei jakaudu tasaisesti hallituspuolueiden kesken. Siinä missä SDP lentää, hallituskumppanit junnaavat paikoillaan. Keskusta on vajonnut 12 prosentin tuntumaan, eikä pitkään toivottua nousua ole näkynyt.

SDP on saanut uusia kannattajia erityisesti vihreistä ja vasemmistoliitosta.

SDP:n nousun lisäksi gallupin toinen uutinen on perussuomalaisten romahdus. Pitkään kärkipaikkaa pitänyt oppositiopuolue putosi kolmanneksi kokoomuksen taakse. Perussuomalaisille mitattiin 17,9 prosentin kannatus, jossa pudotusta on 2,1 prosenttiyksikköä.

Kokoomus nousi niukasti toiseksi 18,2 prosentilla, kasvua 0,6 prosenttiyksikköä. Erot oppositiopuolueiden välillä ovat pienet, ja seuraavat mittaukset osoittavat, säilyykö nykyinen järjestys.