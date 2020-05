Kriisipuhelin pirisi yhtenään koronakevään takia

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on näkynyt Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelimen soittomäärissä. Tammi-huhtikuun aikana kriisipuhelimeen tuli lähes 83 000 soittoyritystä, mikä on noin 46 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Yhteensä yli 27 500 soittoon pystyttiin vastaamaan, mikä on 10 000 soittoa enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan.

Yleisin soiton syy maaliskuun lopussa oli koronaan liittyvä huoli. Huhtikuun soitoissa korostuivat henkinen paha olo sekä ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat.

STT

Kuvat: