KRP tutkii, onko Huoltovarmuuskeskuksessa syyllistytty rikokseen maskikaupoissa – yhtä epäillään luottamusaseman väärinkäytöstä

Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii, onko Huoltovarmuuskeskuksessa (HVK) syyllistytty rikokseen maskikaupoissa. Tässä vaiheessa yhtä ihmistä epäillään luottamusaseman väärinkäytöstä, KRP kertoo tiedotteessaan.

Poliisi kertoo selvittävänsä, onko suojainhankintaa tehdessä aiheutettu keskukselle vahinkoa.

– Selvitämme, onko kyseistä hankintaa tehtäessä toimittu lain ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjeistuksen vastaisesti ja siten aiheutettu vahinkoa keskukselle. Epäiltynä on tässä vaiheessa yksi henkilö, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Laaksonen keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Esitutkinnassa selvitetään epäonnistuneita kauppoja, joissa HVK tilasi hengityssuojaimia tavarantoimittajilta koronavirukselta suojautumista varten. Tarkastelussa on HVK:n ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältö ja se, vastasiko toimitus näiden sopimusten sisältöä.

Esitutkinta jatkuu muun muassa materiaalin läpikäynnillä ja kuulusteluilla.

Huoltovarmuuskeskus kertoi huhtikuun puolivälissä tehneensä tutkintapyynnön yrittäjä Onni Sarmasteen kanssa tehdystä kaupasta. HVK tilasi ulosottoveloissa olleelta liikemies Sarmasteelta suojamaskeja yhteensä noin viidellä miljoonalla eurolla.

Tavarantoimittajien osalta poliisi tutkii asiaa epäiltynä törkeänä petoksena, josta epäiltynä on yksi ihminen. Lisäksi toista epäillään törkeästä rahanpesusta. Rikoksista epäillyt kaksi ihmistä olivat aiemmin pidätettyinä, mutta heidät on päästetty vapaaksi. Molemmat pidätettynä olleista ovat poliisin mukaan 30-40-vuotiaita miehiä ja kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Sarmaste on itse julkisuudessa kertonut olleensa jutussa pidätettynä. Poliisi ei ole kuitenkaan kertonut epäiltyjen henkilöllisyyksiä.

Tutkinnanjohtaja ei eilen kommentoinut STT:lle sitä, onko jutussa muita epäiltyjä kuin aiemmin pidätettyinä olleet kaksi ihmistä.

STT

Kuvat: