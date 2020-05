Kuismalla palvellaan asiakkaita jo kolmannessa polvessa

Salolainen tietää, että jos tarvitsee määrämittaisen palan vaahtomuovia tai letkua, sen saa Kuismalta. Toisaalta Kuismalta voi lähteä hakemaan myös leluja tai jotain uutta sisustukseen. 60 vuotta täyttävällä Kuismalla on eri puolia, ja harva kuluttaja tuntee ne kaikki. Somerolla toimii lisäksi tehdas, jossa tehdään levytyöstöä ja työkoneiden hyttiverhoilua.

– Linjurin myymälä on ihmisille tuttu, ja varsinkin lapsiperheet tuntevat meidät leluista. Mutta teollisuuspuoli on meidän vahva lajimme, ja se meidät elättää. Meriniityn myymälä on myynnillisesti isoin osastomme, sanoo Muovitarvike Kuisma Oy:n toimitusjohtaja Tauno Kuisma.

– Eri ihmisille Kuisma tarkoittaa eri asioita. Moni kysyy, että ovatko Linjurin Kuisma ja Meriniityn Kuisma samaa yritystä, ja kyllä ne ovat, Kuisma toteaa.

Kuismalla on kaksi myymälää Salossa ja yksi Somerolla. Kauppakeskus Linjurin myymälä myy leluja ja kodin tarvikkeita, kun taas Meriniityn myymälä on erikoistunut teollisuuden muovituotteisiin sekä hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan. Someron myymälässä näitä kaikkia myydään saman katon alla.

– Ennen puhuttiin aina, että meillä on naisten puoli ja miesten puoli, Kuisma toteaa.

Muovitarvike Kuisma on perheyritys, jossa tehdään töitä jo kolmannessa polvessa. Yritys sai alkunsa toukokuussa 1960, kun Heikki Kuisma avasi vaimonsa Hilkka Kuisman kanssa Somerolle myymälän nimeltä Someron Muovitarvike.

– Kaikki alkoi ämpäreistä ja muista kodin muovituotteista, jotka olivat silloin uutta, Tauno Kuisma kertoo.

Vuonna 1965 T:mi Kuisma avasi ensimmäisen myymälänsä Saloon Asemakadulle ja vuonna 1967 toisen myymälän Turuntielle. Asemakadun myymälästä tuli ”miesten puoli” ja Turuntien myymälästä ”naisten puoli”.

Teollisuuspuolen myynti jatkui Asemakadulla vuoteen 1987 asti, jolloin se siirtyi nykyiselle paikalleen Meriniittyyn. 1980-luvulla mukaan valikoimiin tulivat yrityskaupan kautta hydrauliikkatuotteet.

Kodin tarvikkeiden kauppa kulkeutui Osuuspankin taloon vuonna 1989, ja sieltä se muutti uuteen Kauppakeskus Plazaan vuonna 1992. Vuodesta 2010 myymälä on toiminut Kauppakeskus Linjurissa.

1970-luvulla Kuisman rinnalle perustettiin äänieristeisiin erikoistunut Kumi ja Puu Oy, jonka toiminta siirrettiin Kuisman alle 2000-luvun alussa. Toiminta jatkuu Someron tehtaalla.

– Leikkaamme äänieristeitä ja kovia muoveja suomalaisille yrityksille. Niiden kautta tuotteitamme leviää ympäri maapalloa, Kuisma toteaa.

Muovitarvike Kuisma on onnistunut selviämään läpi monen laman, ja toimitusjohtaja uskoo sen selviävän tulevastakin taantumasta.

– Kun toiminta ei ole riippuvainen yhdestä sektorista, se auttaa. Jos joku sektori nuukahtaa, joku toinen voi vetää paremmin, hän kuvailee.

Toinen Kuisman valtti on asiakaspalvelu.

– Meilläkin on verkkokauppa, koska sellainen on nykyään oltava, mutta tärkeintä on henkilökohtainen palvelu. Jos asiakas haluaa yhden tiivisteen, me teemme sen hänelle ja toivomme, että seuraavalla kerralla hän haluaa niitä enemmän.

Tällä hetkellä Muovitarvike Kuisma työllistää 25 henkeä. Tuotantotyöntekijöiden määrä on laskenut vuosien kuluessa viiteen, mutta myymälöissä työntekijämäärä on pysynyt.

– En usko, että asiakaspalvelun tarve häviää mihinkään. Aina kun tuotteita täytyy muokata jotenkin, me olemme vahvoilla, sillä voimme tehdä sen omissa tiloissa, omilla koneilla, omien työntekijöiden voimin. Olemme pieni ja ketterä, Tauno Kuisma summaa.

Perheyrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2011, jolloin yrittäjiksi ryhtyivät Heikki ja Hilkka Kuisman lapset Tauno Kuisma ja Anne Heikkilä. Anne Heikkilä toimii Linjurin myymälän yrittäjänä, ja hänen poikansa Jani Heikkilä on jo viiden vuoden ajan vetänyt Meriniityn myymälää. Tauno Kuisma vastaa Someron myymälän ja tehtaan toiminnasta.

– Oma poikani Matias pääsee pian armeijasta, jonka jälkeen hän tulee Somerolle minua auttamaan. Kuismalla voi olla edessään vielä hyvinkin pitkä tulevaisuus, toimitusjohtaja arvelee.