Kulmuni ja Ohisalo Twitterissä: Hallitus päättää pienpanimoiden etämyynnin kohtalosta vielä toukokuussa

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoo Twitterissä, että hallituksen on määrä päättää pienpanimoiden etämyynnin kohtalosta vielä toukokuussa.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat, eli viisikko, ovat tänään keskustelleet mahdollisuuksista sallia pienpanimoiden oluiden etämyynti väliaikaisesti.

– On syytä avittaa koronakriisin aikana kotimaista panimotuotantoa nettikaupan mahdollisuuksilla, Kulmuni sanoi Twitterissä.

Myös sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi Twitterissä, että etämyyntimahdollisuus olisi alalle tärkeä apu vaikean koronatilanteen keskellä.

Vasemmistoliiton Jari Myllykosken tekemän lakialoitteen asiasta on allekirjoittanut enemmistö eli 110 kansanedustajaa, ja joukossa on edustajia kaikista hallituspuolueista sekä kokoomuksesta ja perussuomalaisista.

Etämyynnin sallimista väliaikaisesti kannattavat hallituspuolueista selkeästi ainakin vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta.

Etämyynti Euroopasta sallittu

Lakialoitteessa esitetään, että etämyynti sallittaisiin alle 15 000 000 litraa kalenterivuoden aikana olutta tuottaville pienpanimoille väliaikaisesti vuoden loppuun asti. Etämyyntioikeus myönnettäisiin itse valmistetuille enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältäville alkoholijuomille.

Alkoholijuomien etämyynnillä tarkoitetaan Myllykosken lakialoitteessa järjestelyä, jossa asiakas tilaa pienpanimolta sen itse tuottamia alkoholijuomia esimerkiksi internetin välityksellä ja alkoholijuoma luovutetaan asiakkaalle vähittäismyyntipaikan ulkopuolella, kuten kotiovella.

Väärinkäytösten estämiseksi juoman myyvä pienpanimo olisi etämyynnissäkin velvollinen varmistumaan asiakkaan täysi-ikäisyydestä.

Alkoholilain muuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa edes väliaikaisesti, vaikka poliittista tahtoakin olisi. Sosiaali- ja terveysministeriössä pidetään tiettävästi tärkeänä lain vaikutusten tarkkaa arviointia taloudelle, kansalaisille ja organisaatioille.

Myllykoski perustelee aloitteessaan väliaikaisen lainmuutoksen tarvetta pienpanimoiden korona-ahdingolla sekä sillä, että alkoholin etämyynti muualta Euroopasta on mahdollista suomalaisille asiakkaille.

STT

Kuvat: