Kulttuuri koronan kourissa

Tiedossa olevista koronarajoitusten lievennyksistä huolimatta tästä vuodesta tulee kulttuurielämässä poikkeuksellisen hiljainen. Teatterit ovat kiinni, konsertteja ei järjestetä ja avautuvissa taidelaitoksissa on voimassa rajoituksia.

Salon Kulttuurikumppanien ja kaupungin yhdessä tekemän selvityksen mukaan Salossa jää koronan vuoksi kokonaan järjestämättä yli 300 tilaisuutta. Ensi vuodelle on siirretty 150 tilaisuutta.

Taloudellisetkin menetykset ovat tuntuvia, vaikka suuri osa kulttuurista tehdään vapaaehtoisvoimin. Jo toukokuun alkuun mennessä peruutusten ja siirtojen aiheuttamat menetykset olivat reilusti yli 300 000 euroa.

Läheskään kaikkia toimijoita ei tavoitettu kyselyllä, joten todelliset menetykset määrällisesti ja taloudellisesti ovat suuremmat.

Ammattitaitelijoilla ja harrastajilla on tilanteessa omat tuskansa. Ammattilaisilla on kyse toimeentulosta. Esimerkiksi konserttien striimaus verkossa tuo jonkin verran kuulijoita, mutta ei mainittavia tuloja. Usein kyse onkin siitä, että artistit haluavat pitää yhteyden yleisöön elossa.

Kovin mittavia tuotantoja ei noin vain edes siirretä verkkoon.

Myös talkoilla tehdyt esitykset vaativat rahaa, vaikka voittoa ei tavoitellakaan. Motivaatiokin voi kadota, kun harjoitella ei voi, eikä tiedossa ole, milloin osaamista on mahdollista päästä esittämään.

Usein käy myös niin, että erityisryhmille poikkeusjärjestelyillä toteutetut esitykset tuottavat yleisölle iloa, mutta tekijöille pelkkää kulua.

Kukaan ei tiedä, kuinka pitkään rajoituksia koronaepidemian hillitsemiseksi jatketaan. Kulttuuri ja taide ovat vain yksi elämän osa-alue, jolla yritetään sopeutua poikkeusoloihin, mutta sitäkin on tuettava yhteisistä varoista.

Kevään mittaan on monessa yhteydessä puhuttu uudesta normaalista. Jotkut asiat varmasti muuttuvat, mutta tuskin ihmisten halu nähdä teatteria, kuulla musiikkia tai tutustua kuvataiteeseen muuallakin kuin tietokoneen näytöllä.