Kun korona vei tulonlähteet, pienpanimot aloittivat etämaistelut ja oluen myymisen autosta

Etämaistelut, etävierailut, aukiolon lisääminen, myymäläauto, drive-in, verkkokauppa, käsidesin valmistus. Tässä tapoja, joilla pienpanimot ovat pyrkineet sopeutumaan koronavirusepidemian aiheuttamaan myynnin romahdukseen.

Kun koronavirusepidemia Suomessa paheni, muutama panimo ryhtyi myymään drive-in-luukulta olutta, jotta asiakkaiden ei tarvitsisi mennä asioimaan pieniin tiloihin. Yksi näistä oli Ruosniemen panimo Porissa, jolla drive-in-myynti jäi kuitenkin suunnitelman tasolle.

– Ehdimme markkoinoida myyntiluukkua jo sosiaalisessa mediassa, mutta meni vain kaksi tuntia, kunnes aluehallintovirastosta kerrottiin, että tämäntyylinen myynti on lopetettava, sillä alkoholin luovuttaminen pitää tapahtua myymälässä, panimon toimitusjohtaja Juho-Matti Karpale kertoo.

Sen jälkeen viiden työntekijän pienpanimo on koettanut muilla tavoin paikata koronaviruksen aiheuttamaa 30-40 prosentin liikevaihdon supistumista. Panimo on tarjonnut esimerkiksi yrityksille etämaisteluita ja etävierailuita. Etämaistelussa yrityksen henkilökunta ostaa itse oluet kaupasta, mutta esittely hoidetaan verkon kautta. Etävierailu toteutetaan niin, että vain kamera kiertää panimossa.

Silti yritys on joutunut lomauttamaan henkilöstöään.

Karpale toivookin etämyynnistä helpotusta.

– Se osaltaan paikkaisi ravintoloille tehtyä myyntiä ja festareista menetettyjä tuloja kesän osalta. Se olisi tosi hyvä juttu, hän sanoo.

Ulkomailta olutta saa kotiin, muttei Suomesta

Hallituksen on määrä päättää kuun loppuun mennessä, miten pienpanimoiden valmistamien juomien etämyynti voitaisiin sallia väliaikaisesti yritysten korona-ahdingon takia. Merkittävä osa pienpanimoiden myynnistä tapahtuu normaalisti ravintoloille, mutta myynti on pysähtynyt, koska ravintolat ovat koronan takia olleet suljettuina.

Pienpanimoliitto toivoo, että suomalaiset pienpanimot voisivat olla etämyynnissä samalla viivalla ulkomaisten toimijoiden kanssa.

– Se, että ulkomailta saa olutta kotiin, mutta suomalaiset pienpanimot eivät voi sitä toimittaa, rassaa tietenkin kotimaista tuottajaa, sanoo liiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Mäkelä.

Liiton mukaan käytännön esteitä oluen toimittamiselle ei ole, ja luovutustilanteessa voitaisiin myös varmistaa ja raportoida vastaanottajan riittävä ikä.

Pienpanimoliitto toivoo, että etämyynti tukitoimena mahdollistetaan ja sitä voitaisiin harkita myös pysyvämmäksi käytännöksi.

– Tiedostamme kuitenkin, että näinä aikoina ei voi ihan kaikkea pyytää ja toisaalta tarvitaan nopeita päätöksiä, Mäkelä sanoo.

Panimoala on ollut voimakkaassa kasvussa Suomessa, mutta kaikesta kulutetusta alkoholista vajaa prosentti on pienpanimo-olutta. Pienpanimoliiton 78 jäsenyrityksessä työskentelee 341 työntekijää.

”Pelottelu on lopetettava”

Kuusi henkilöä työllistävän Espoon oman panimon toimitusjohtaja Jukka Terho ei pidä etämyynnin mahdollistamista pienelle paikalliselle yrittäjälle viisasten kivenä.

– Se mikä on olennaista pienelle paikalliselle toiminnalle, on byrokratian vähentäminen ja pelottelun lopettaminen, jotta kulutus voi normalisoitua. Tarvitaan luottamusta yrityksiin ja kuluttajiin.

Espoon omalla panimolla liikevaihdosta katosi jopa 60 prosenttia koronan seurauksena. Se reagoi tilanteeseen kuitenkin vikkelästi ja on saanut uusilla jälleenmyyntikanavilla paikattua vajeen liikevaihdossa.

– Olemme jopa voineet rekrytoida pari henkeä lisää, hän sanoo.

Nyt pariakymmentä eri olutta valmistavalla panimolla kiertää oma myymäläauto Espoossa ja panimomyymälän aukioloaikoja on lisätty. Uudet jakelukanavat vaativat enemmän työtä.

– Olutlitrat eivät ole lisääntyneet, mutta työt ovat.

Vähittäiskauppaan panimon oluita on mennyt normaaliin tahtiin.

Ulosmyynti on ollut elintärkeä myyntikanava

Pienpanimoliiton mukaan tilanne panimoilla on yleisellä tasolla vakava.

– Kyllä tässä olutta tulee koronan vuoksi menemään viemäriin, ja on realistista odottaa, että joitakin yrityksiä menee nurin, Mäkelä arvioi.

Tarkkaa arviota hänellä ei ole siitä, kuinka montaa yritystä uhkaa tilanteen takia konkurssi. Panimot ovat myös kärsineet koronakriisin rajoituksista hyvin eri tavoin. Vaikutukset riippuvat esimerkiksi siitä, onko yrityksellä ollut eniten myyntiä ravintoloihin vai kauppoihin. Lisäksi panimon sijainti vaikuttaa.

– Viimeisimmässä alkoholilain uudistuksessa mahdolliseksi tullut ulosmyynti on näin jälkikäteen katsottuna ollut monelle elintärkeä myyntikanava. Useampaa panimoa oma myymälä on nyt hetken aikaa kannatellut.

Valtion tuen tarve on monella ihan sama kuin muissakin yrityksissä.

Ruosniemen panimossa uskotaan kaikesta huolimatta tulevaan eikä oluenvalmistusta ole pysäytetty.

– Oluen valmistus kestää aikansa, että sen verran pitää olla luottamusta tulevaisuuden suhteen, että kehitetään uusia tuotteita ja tehdään olutta jatkuvasti, Karpale sanoo.

