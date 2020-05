Kunta-alan neuvottelijat jatkavat työehtosopimusten etsintää taas tänään

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat jälleen tänään. Neuvotteluita käytiin edellisen kerran maanantaina.

Maanantaina Kuntatyönantajat neuvotteli pääsopijajärjestöjen kanssa. Järjestön työmarkkinajohtaja Markku Jalonentviittasi maanantai-iltapäivän päätteeksi, että kipukohtia ovat yleisen linjan määrittely, kiky-tuntien kompensaatio ja sopimusjärjestelmän uudistaminen.

Neuvottelut olivat toukokuun alussa runsaalla kahden viikon tauolla sen jälkeen, kun hoitajajärjestöt Super ja Tehy olivat torjuneet valtakunnansovittelijan tekemän ratkaisuehdotuksen. Järjestöt katsoivat, että ratkaisu olisi heikentänyt hoitajien asemaa ja etuja.

Hoitajajärjestöt ovat pyrkineet saamaan sote-alalle oman työehtosopimuksen yleisellä palkankorotuslinjalla ja ilman kiky-tunteja. Kuluvalla sopimuskierroksella palkkoihin on laajasti neuvoteltu runsaan kolmen prosentin korotukset noin kahdessa vuodessa. Hoitajille on myös neuvoteltu koronakriisiin liittyvää lisäkorvausta valmiuslain voimassaoloajalta.

Sopijaosapuolia ovat KT:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkisen alan unioni JAU ja Sote, johon kuuluvat hoitajajärjestöt ja pelastusala. Kunta-alan työehtosopimusten piirissä on yli 400 000 työntekijää. Alan työehtosopimukset umpeutuivat maalis-huhtikuun vaihteessa.

STT