Kuntaliitto arvioi, että oppivelvollisuuden laajentaminen maksaa yli 158 miljoonaa euroa. Suurin erä on oppimateriaalit, joiden kustannus on 94 miljoonaa euroa.

Hallitus suunnittelee oppivelvollisuuden laajentamista toisen asteen opetukseen. Uudistuksen on määrä astua voimaan elokuussa 2021, mutta Kuntaliitto pitää aikataulua liian kireänä. Liiton mukaan uusi laki voisi tulla voimaan vasta elokuussa 2022.

STT

