Kuntaliitto arvioi oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksiksi yli 158 miljoonaa euroa – oppimateriaalit suurin erä

Kuntaliitto arvioi, että oppivelvollisuuden laajentaminen maksaa yli 158 miljoonaa euroa. Suurin erä on oppimateriaalit, joiden kustannus on 94 miljoonaa euroa.

Hallitus suunnittelee oppivelvollisuuden laajentamista toisen asteen opetukseen. Uudistuksen on määrä astua voimaan elokuussa 2021, mutta Kuntaliitto pitää aikataulua liian kireänä. Liiton mukaan uusi laki voisi tulla voimaan vasta elokuussa 2022.

– On tärkeää, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, tähdentää Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen tiedotteessa.

Kuntaliiton mukaan sen laskelmat oppivelvollisuuden laajentamisesta eroavat opetus- ja kulttuuriministeriön arviosta noin 20 miljoonalla eurolla. Liitto syyttää ministeriötä kustannusten aliarvioimisesta. Ero selittyy suurilta osin oppimateriaalikustannuksilla.

– Mikäli uudistuksen toteuttamiseksi ei ole varattu riittävää rahoitusta, ei sitä tule toteuttaa, huomauttaa Kuntaliiton johtaja Terhi Päivärinta.

Kunnat suhtautuvat oppivelvollisuusiän nostoon varauksellisesti

Uudistuksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

Kuntaliitto kertoo pitävänsä keskeisenä koulupoliittisena tavoitteena, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen tai tutkinnon.

Liiton mukaan oppivelvollisuuslain valmistelussa on myös huomioitava koronakriisin vaikutukset, jotka ulottuvat useille vuosille. Kunnat suhtautuvat tällä hetkellä oppivelvollisuusiän nostamiseen hyvin varauksellisesti.

STT

