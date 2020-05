Kuolleeksi luullun irakilaismiehen tapaus: KRP vaatii vangittavaksi miestä epäiltynä törkeästä petoksesta

Keskusrikospoliisi (KRP) vaatii vangittavaksi vuonna syntynyttä 1984 miestä, jota epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä kuolleeksi luullun irakilaismiehen tapauksessa.

Jutussa on kyse siitä, että Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) viime vuonna langettavan tuomion. Suomi karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen irakilaismiehen kotimaahansa vuonna 2017. Tuomio tuli siitä, että silloisten tietojen mukaan mies surmattiin kotimaassaan pian paluunsa jälkeen ja EIT katsoi, että Suomen karkotuspäätös rikkoi ihmisoikeussopimusta.

Sittemmin selvisi, että mies onkin elossa, ja KRP aloitti asiasta esitutkinnan.

Jutussa on jo aiemmin vangittu vuonna 1996 syntynyt nainen. Hän on Ylen tietojen mukaan irakilaismiehen tytär, joka teki aikoinaan valituksen EIT:hen.

Vuonna 1984 syntynyt mies puolestaan otettiin kiinni Espoossa tiistaina, ja häntä vaaditaan vangittavaksi perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa. Sekä mies että nainen asuvat Suomessa, ja heitä epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Kolmas epäilty on kuolleeksi luultu irakilaismies itse, ja hän on KRP:n tietojen mukaan Irakissa.

”Tämä ei ole ollut yhden henkilön show”

Petosepäily liittyy siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta on harhautettu, ja väärennysepäily kuolintodistuksen laatimiseen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo KRP:stä ei kertonut tarkempia tietoja epäiltyjen rooleista.

– Esitutkinta pyrkii selvittämään, mikä kaikkien rooli on ollut.

Epäiltyjen määrä tulee olemaan vielä kolmea suurempi, Aarnisalo kuitenkin kertoo.

– Tämä ei ole ollut yhden henkilön show.

Aarnisalon mukaan vielä on liian aikaista puhua siitä, yritetäänkö irakilaismiestä saada Suomeen.

KRP kertoo tehneensä yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti esimerkiksi ulkoministeriön, valtakunnansyyttäjän toimiston, Suomen Bagdadin-suurlähetystön ja Irakin viranomaisten kanssa.

