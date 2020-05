Kuopion kouluhyökkäyksen poliisitutkinta on valmistunut – miestä epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Kuopion viimesyksyisen kouluhyökkäyksen esitutkinnan, kertoo tutkinnanjohtaja Olli Töyräs STT:lle.

Tapaus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. 25-vuotiasta miestä epäillään yhä murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä. Tämän enempää Töyräs ei kommentoi asiaa.

Mies kävi Savon ammattiopistolla ihmisten kimppuun sapelityyppisellä miekalla lokakuun ensimmäisenä päivänä. Hyökkäyksessä kuoli yksi nainen ja haavoittui yhdeksän muuta ihmistä. Epäilty on ollut mielentilatutkimuksessa.

Poliisin mukaan hyökkäys keskittyi yhteen luokkahuoneeseen. Luokassa oli toistakymmentä opiskelijaa. Epäilty poistui luokkahuoneesta itse, ja poliisi otti hänet kiinni sen ulkopuolella. Poliisi ampui epäiltyä kiinniottotilanteessa jalkaan.

Poliisi ei ole kommentoinut teon motiivia

Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kerrottiin syksyllä, että suurin osa uhreista on naisia. Poliisi kertoi, että hyökkäyksessä kuollut nainen oli vuonna 1996 syntynyt Ukrainan kansalainen. Sekä hän että epäilty opiskelivat Savon ammattiopistossa.

Poliisi ei ole kommentoinut teon motiivia tai sitä, mitä epäilty on sanonut kuulusteluissa. Tutkinnanjohtaja Töyräs sanoi esitutkinnan aikaan syksyllä, että teon takana ei vaikuta olevan terroristista motiivia. Hänen mukaansa epäillyn taustalta ei ollut ainakaan tuolloin löytynyt mitään, minkä perusteella väkivallantekoa olisi voinut ennakoida tapahtuvaksi.

– Epäillyn henkilöhistoria ei millään tavalla korreloi tämän väkivallanteon kanssa. Keskeinen kysymys on totta kai se, minkä takia tämä tapahtui, Töyräs sanoi.

Jutun syyttäjä Ulla Oinonen vahvistaa syyteharkintaan siirtymisen ja sanoo, että työ on vasta alkuvaiheessa. Syyteharkintaan menee Oinosen mukaan todennäköisesti kuukausia. Syytteennoston määräpäivä on elokuun lopulla.

