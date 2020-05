Kustannustukea ryhdytään myöntämään yrityksille, joiden liikevaihto on tippunut merkittävästi – keskeiset yksityiskohdat tuesta yhä auki

Hallitus on sopinut uudesta kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on tippunut merkittävästi. Tukisummat vaihtelevat 2 000 euron ja 200 000 euron välillä.

Keskeisiä yksityiskohtia jäi hallituksen eilisissä neuvotteluissa vielä avoimeksi. Vielä ei ole päätetty, kuinka suuri liikevaihdon pudotuksen pitää tarkalleen olla tai mikä on laskennassa vertailukohtana.

Tuki kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin ja sitä voi hakea kahdelta kuukaudelta. Tukea voi käyttää kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi tänään tiedotustilaisuudessa yritysten uudesta tuesta. Poikkeuksellisilla tuilla yritetään estää yritysten ajautuminen konkurssiin.

– Tuki kohdistuu koronasta kärsiviin yrityksiin, ja tarkoituksena on tietenkin suojata suomalaiset työpaikat, Lintilä sanoi.

Tukisumma kokonaisuudessaan on hänen mukaansa jonkin verran alle miljardin.

Kuun vaihde tähtäimenä

Lainamuotoiset tukimuodot ovat herättäneet Lintilän mukaan yrityksissä melko vähän kiinnostusta, koska yritykset eivät tässä tilanteessa halua ottaa lainaa.

Tällä hetkellä ely-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus linjasi, että niiden haut suljetaan kunhan esitys uudesta tuesta saadaan valmiiksi. Siihen mennessä tulleet hakemukset käsitellään.

Lähtökohtana on Lintilän mukaan pidetty sitä, että liikevaihdon kehittymistä verrattaisiin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tämä on kuitenkin hankala esimerkiksi tapahtumayhtiöiden kannalta.

Uutta tukea pyörittää Valtiokonttori, jolla arvioidaan olevan siihen tekninen valmius.

Tukiesitys voitaisiin Lintilän mukaan saada neljännen lisäbudjetin yhteyteen, joka on tulossa arviolta touko-kesäkuun vaihteessa.

STT

