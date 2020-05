Kysely: Poikkeusolot ovat aiheuttaneet perheissä stressiä ja pelkoja

Korona-ajan poikkeusolot ovat aiheuttaneet monissa perheissä muun muassa stressiä, väsymystä ja pelkoja sekä riitoja parisuhteissa että taloudellista hätää. Tämä käy ilmi Ensi- ja turvakotien liiton verkkokyselystä, johon on vastannut tähän mennessä reilu 430 ihmistä.

Noin puolet vastanneista arvioi perheensä selvinneen koronakriisin keskellä vielä hyvin, ja pieni osa heistä kokee kriisin jopa lähentäneen perhettä. Vastaajista 43 prosenttia puolestaan kertoo korona-ajan aiheuttamasta psyykkisestä kuormituksesta ja sen tuottamista ongelmista.

Toiseksi yleisimmät haasteet liittyvät etätyöskentelyn ja lapsen hoidon yhdistämiseen sekä etätyöskentelyn ja etäkoulun yhdistämiseen, liitto kertoo tiedotteessaan. Noin neljäsosa kaikista vastanneista kertoo näihin liittyvistä ongelmista. Erityisen kuormittava tilanne on ollut niissä perheissä, joissa on useita eri-ikäisiä lapsia.

– Koulujen avaaminen näyttää tulosten perusteella perheiden psyykkisen kuorman helpottamiseksi hyvältä ratkaisulta. Koulupäivän arkirytmi, kaverit ja turvalliset aikuiset näyttävät nyt tulevan todella tarpeeseen. On hyvin tärkeää saada perheiden kuormitusta vähemmälle, sanoo liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Kysely on toteutettu avoimena verkkokyselynä, joka suunnattiin kaikille lapsiperheille. Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivuilla oleva kysely on edelleen auki, ja kyselyn tuloksista kerrotaan seuraavan kerran alkusyksystä.

STT

