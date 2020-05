Laivayhtiöt aloittivat lipunmyynnin, mutta varauksia tehty maltillisesti

Lippuja laivavuoroihin on ostettu varsin maltillisesti, vaikka suomalaiset laivayhtiöt ovat alkaneet myydä lippuja työmatkaliikenteeseen ja muuhun välttämättömään matkustajaliikenteeseen. Lippuja on mahdollisuus ostaa aikaisintaan 14. toukokuuta lähteviin vuoroihin.

Hallitus on ilmoittanut, että ensi torstaista eli 14. toukokuuta alkaen Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd ja Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen sanovat STT:lle, että enimmillään lippuja on myyty yhdelle laivavuorolle joitakin satoja. Hiljaisimmille vuoroille varauksia on vain joitakin kymmeniä.

Selkeä piikki lippujen ostoissa on havaittavissa 14.- 15. toukokuuta eli juuri silloin, kun matkustajaliikenne laivoilla on taas mahdollista.

– Luultavasti suurin osa on virolaisia, jotka palaavat täältä töistä kotimaahansa, Keronen sanoo.

Nöjd on samoilla linjoilla.

– Monet jotka ovat joutuneet jäämään tänne, haluavat mennä heti käymään perheensä luona, hän arvelee.

Nöjd kuitenkin lisää, että kokonaismatkustajamäärä on normaalitilanteeseen verrattuna hyvin vähäinen, sillä esimerkiksi normaalina lauantaina yhdelle laivavuorolle on voitu tehdä jopa 2 000 varausta.

Viking Linestä ei osattu vielä tässä vaiheessa sanoja varausmääriä, mutta tiedotuspäällikkö Christa Grönlund sanoo, että suurista määristä ei todellakaan puhuta.

Tallink lisää yhden laivan liikennöintiin

Eckerö Lineltä ja Tallink Siljalta kerrotaan, että iso osa varauksista on autovarauksia. Kerosen mukaan tämä on turvallisuuden näkökulmasta hyvä asia.

– Laivaan meno autoilla on turvallisempaa, kun ei tule terminaalitungosta, Keronen sanoo.

Eckerö Line ja Viking Line eivät aio kasvattaa laivojen määrää ensi torstaista lähtien, kun matkustajaliikenne on taas sallittu. Tallink palauttaa Star-pikalaivan Helsinki-Tallinna-reitille perjantaina 15. toukokuuta viikonloppuliikenteen piikkejä varten.

Matkoja varatessa laivayhtiöt ohjaavat matkustajat tutustumaan viranomaisten ohjeisiin, mutta yhtiöt eivät vaadi selitystä matkan syystä, sillä se on viranomaisten tehtävä.

Matkustajaliikenne laivoilla Suomeen keskeytettiin 11. huhtikuuta alkaen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Rajoituksia on alettu nyt asteittain purkaa.

Työmatkaliikenteen ja muun välttämättömän liikennöinnin sallimisella halutaan helpottaa myös ihmisten lähiomaisten tapaamisia. Sisärajavalvontaa jatketaan maarajoilla, satamissa ja lentokentillä.

Laivayhtiöt toivovat pian höllennyksiä

Laivayhtiöt toivovat hallitukselta pian uutta linjausta vapaa-ajan matkustamisesta. Tällä hetkellä vapaa-ajan matkustamista ei edelleenkään suositella. Hallitus on pitänyt ennallaan nykyiset rajaliikenteen rajoitukset 14. kesäkuuta asti lukuun ottamatta höllennyksiä työmatkaliikenteeseen ja muuhun välttämättömään liikenteeseen.

Nöjdin mukaan oli hienoinen pettymys, että rajoituksia jatketaan 14. kesäkuuta asti. Hän toivoo, että vapaa-ajan matkustaminen avattaisiin pian esimerkiksi Viroon ja Ahvenanmaalle noudattaen käsihygieniaa ja turvavälisuosituksia.

Keronen toivoo, että vapaa-ajan matkustaminen voitaisiin aloittaa laivoilla mahdollisimman pian esimerkiksi kapasiteettirajoituksilla.

– Kovasti toivomme, että se voisi olla jo kesäkuun alussa, hän sanoo.

Hän kertoo, että Suomen varustamot ovat tehneet jo suunnitelman, miten matkustamisesta voitaisiin tehdä turvallista. Suunnitelmaan kuuluu esimerkiksi rajoitukset asiakasmääriin ja uudet terminaalikäytänteet.

– Eihän siinä kuitenkaan niin käy, että kaikki ryntäävä liikkeelle, hän sanoo.

