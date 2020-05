Lännen Media: Koronarajoitukset ovat hillinneet myös muiden tartuntatautien leviämistä

Koronaviruksen leviämisen pysäyttämiseksi Suomessa asetetut rajoitukset ovat kitkeneet selvästi myös muita tartuntatauteja, kertoo Lännen Media.

Maalis-huhtikuun tartuntatautitilaston analyysi paljasti, että etenkin influenssatapausten määrä romahti. Kun vuoden 2018 maaliskuussa influenssatapauksia kirjattiin yli 12 000 ja viime vuoden maaliskuussa yli 5 000, oli lukema tällä kertaa vain 2 700.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtavan asiantuntijan Jussi Sanen mukaan sama efekti on nähty myös muissa Pohjoismaissa. Hänen mukaansa on mahdollista, että koronarajoitukset ovat vähentäneet myös influenssakuolemia.

Myös monien muiden kontaktissa tarttuvien tautien kohdalla luvut pienenivät tänä keväänä. Kun parina edellisenä vuonna norovirustapauksia kirjattiin maalis-huhtikuussa noin viidestä sadasta vajaaseen tuhanteen kuukaudessa, oli lukema tällä kertaa alle neljäsosa tästä.

Selviä pudotuksia on myös esimerkiksi mykoplasma- ja hepatiittitartunnoissa sekä jonkin verran sukupuolitauti klamydian kohdalla.

STT

Kuvat: