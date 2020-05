Lautatarhan luontopolulle Vartsalaan saatiin laavu

Halikon Vartsalaan tehtiin kaksi vuotta sitten luontopolku, joka kiertää merenrannassa vanhan Vartsalan sahan lautatarhan alueen. Luontopolku saatiin aikaan kyläyhdistyksen voimin Leader-rahan turvin, ja tänä keväänä yhdistys on pystyttänyt polun varrelle laavun. Vain viimeistely ja nuotiopaikka enää puuttuvat.

– Laavu pystytettiin talkoilla ihan maaliskuun alussa. Jos olisimme lykänneet talkoita viikolla, niiden pitäminen ei olisi enää onnistunut koronarajoitusten takia, kertoo Wartsalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Raimi.

– Talkoissa oli tosi hyvä henki ja paljon osanottajia. Yleensä talkoisiin on vaikea saada väkeä, mutta näihin talkoisiin se oli helppoa. Erityisen mukavaa oli, että mukana oli myös lapsia ja hekin kantoivat kortensa kekoon, Raimi iloitsee.

Ensin talkoolaiset tekivät pohjustustyöt ja nostivat maata laavun paikalta melkein puoli metriä. Varsinaiseen rakennustyöhön tarvittiin kaksi tehokasta päivää. Laavu tuli maksamaan 7 000 euroa, josta puolet saatiin Leader-rahoituksena ja puolet katettiin talkootyönä.

– Se on salolaisen sahan laavu. Halusimme suosia paikallista, mainitsee kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Aija Karikoski.

Laavu on lähellä Lautatarhan luontopolun alkua, joka sijaitsee Tukkirannantien päässä. Reitti laavulle on esteetön, vaikka koko luontopolku ei sitä olekaan.

– Yksi perhe on jo yöpynyt laavulla, eli se on korkattu. Lisäksi luontopolun toisessa päässä on kaupungin rakentama eväidensyöntipaikka, Raimi vinkkaa.

Lautatarhan luontopolulla liikkuu ulkoilijoita päivittäin, mutta lisääkin kävijöitä toivottaisiin. Noin kilometrin mittaisen polun varrella saa luontoelämyksen lisäksi tietoaalueen historiasta, jota antavat kyläyhdistyksen ja kaupungin yhdessä tekemät opastaulut.

Wartsalan kyläyhdistys on tehnyt paljon töitä luodakseen kotikylästään viihtyisämmän. Luontopolun lisäksi se on rakentanut venesatamaan Penturannan leikkipaikan, jossa on keinu, kiipeilyteline, grillikatos sekä uusimpana hankintana viime syksynä pystytetty tasapainoiluteline. Ykkösakselin myöntämä Leader-tuki on ollut toiminnassa elintärkeä apu.

– Ilman sitä moni hankkeemme olisi jäänyt tekemättä, Raimi myöntää.

Viime kesänä kyläyhdistys alkoi kunnostaa kylän vanhaa urheilukenttää.

– Urheilukenttä tuli esiin, kun kyselimme toiveita kyläläisiltä, Karikoski kertoo.

Vartsalan päiväkodin vieressä on kaupungin lakkauttama urheilukenttä ja jääkiekkokaukalo, jotka ovat nyt kyläyhdistyksen hoidossa. Kentän juoksurata on kasvanut umpeen, ja tällä hetkellä kenttä soveltuu lähinnä jalkapallon pelaamiseen. Sinne voikin mennä vapaasti pelailemaan.

– Toiveissa on, jos saisimme elvytettyä nurmikon ja tehtyä juoksuradan taas sellaiseksi, että sitä voisi käyttää. Päiväkotilapsetkin voisivat hyödyntää sitä. Mutta vielä puuttuu rahoitus, Raimi sanoo.

Viime kesänä kyläyhdistys rakensi urheilukentän takaosaan Leader-rahalla beach volley -kentän, jonka avajaisia piti viettää tänä kesänä. Nyt niitä on lykättävä, kunnes kymmenen hengen kokoontumisrajoitus hellittää.

– Paikallinen urheiluseura Vartsalan Sauva täyttää tänä vuonna 100 vuotta. He antoivat hankkeeseemme väliaikaista rahoitusta, Raimi kiittää.

Menneen talven aikana kyläyhdistys kunnosti myös jääkiekkokaukalon pukukopin talkoovoimin.

– Tänä keväänä on tehtävä vielä kopin ulkomaalaus sekä urheilukentän pituushyppypaikan kunnostus, Raimi kertoo.

Vartsalan kylässä on tällä hetkellä noin 400 asukasta, ja kesällä määrä kasvaa kesäasukkailla. Lisääkin asukkaita toivotaan.

– Kylässämme on nytkin neljä tonttia myynnissä. Tervetuloa vaan merelliseen kyläämme, Raimi ja Karikoski toivottavat.

Kyläyhdistys pyrkii toimimaan asukkaiden yhteiseksi parhaaksi. Tällä hetkellä yhdistys ei pysty pitämään avoimia talkoita, joten asioita viedään eteenpäin pienemmissä ryhmissä.

– Yleensä pidämme toukokuussa Siisti Biitsi -rannansiivoustalkoot, mutta nyt ne on jätettävä väliin. Sen sijaan järjestämme omatoimitalkoita, eli menemme esimerkiksi Aijan kanssa kahdestaan laittamaan paikkoja kuntoon. Nyt täytyy vaan sopeutua ja keksiä uusia tapoja tehdä asioita, Raimi sanoo.

– Vaikkei perinteistä juhannusta kokkoineen Penturannassa välttämättä vietetäkään, juhannussalkoa päästään varmasti ihailemaan, toteaa Karikoski.

Kun isommat kokoontumiset jälleen sallitaan, Raimi ja Karikoski kannustavat kaikkia halukkaita mukaan talkoisiin.

– Jokainen käsipari on aina plussaa. Kiitos kaikille talkoisiimme osallistuneille!