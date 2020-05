LeBron James himoitsee NBA:n mestaruutta – ”Haluan jatkaa pelikautta heti, kun se on turvallista”.

Koripallojärkäle LeBron James ei halua luopua Pohjois-Amerikan NBA-liigan loppukaudesta. James torppaa twitterissä huhut, joiden mukaan osa seurajohtajista ja pelaajien asianhoitajista haluaisi jättää kauden jäljellä olevat ottelut pelaamatta koronaviruspandemian takia.

– Huomasin joitain lausuntoja pomoista ja agenteista, jotka haluaisivat keskeyttää kauden. Se ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. Kukaan minun tuntemani ihminen ei sano mitään sellaista, James vakuutti viestissään.

– Haluan jatkaa pelikautta heti, kun se on turvallista. Minä olen valmis ja meidän joukkue on valmis. Kenenkään ei pidä perua nyt yhtään mitään.

NBA-liiga keskeytettiin 11. maaliskuuta, eli se on kahdeksatta viikkoa tauolla. Liigaseurojen harjoitustilat on suljettu 8. toukokuuta saakka. Sen jälkeen pelaajat voivat palata harjoituksiin, mutta vain sosiaalisen etäännyttämisen sääntöjä noudattaen.

CNN:n mukaan liigan komissaari Adam Silver totesi tuoreimmassa kannanotossaan, että liigan jatkopeleistä on ennenaikaista puhua koronavirustilanteen nykyvaiheessa.

Lakers oli iskussa

On helppo ymmärtää Jamesin kiinnostus loppukauteen. Hän on saanut Los Angeles Lakersin yhä napakampaan voittovireeseen, kun yhteistyö Anthony Davisin kanssa tiivistyy.

Lakersilla on kauden peleistä 49 voittoa ja 14 tappiota. Ennen liigan keskeytyshetkeä joukkue voitti 16:sta viime ottelustaan korskeasti 13.

Boston Celticsin omistajiin kuuluva Steve Pagliuca korosti CNN:lle, että kautta voidaan jatkaa vasta sitten, kun pelaajien ja yleisön turvallisuus on varmistettu. Dallas Mavericksin omistaja Mark Cuban kertoi suhtautuvansa ”varovaisen optimistisesti mahdollisuuteen pelata kausi loppuun”.

Yhdysvalloissa oli todettu Worldometerin mukaan yli 1,1 miljoonaa virustartuntaa sunnuntaiaamuun mennessä. Maan uhriluku oli 67 444. Kanadassa oli yli 56 000 tartuntaa ja 3 566 koronan uhria.

STT

