Leffa-arvostelu: Hiomattomat timantit – Tällä kertaa se on toisin

HIOMATTOMAT TIMANTIT (Uncut Gems, USA 2019).

Ohjaus: Josh ja Benny Safdie. Käsikirjoitus: Ronald Bronstein ja Josh ja Benny Safdie. Kuvaus: Darius Khondji. Leikkaus: Ronald Bronstein ja Benny Safdie. Musiikki: Daniel Lopatin. Pääosissa: Adam Sandler, LaKeith Stanfield, Kevin Garnett, Julia Fox, Idina Menzel, Eric Bogosian, Judd Hirsch. Netflix.

Adam Sandler on läpi menestyksekkään joskaan ei täysin vakuuttavan näyttelijänuransa esittänyt toistuvasti miesvauvaa, jonka hahmossa kitkeryys ja vaivoin pidätelty raivo limittyvät pikkulapsen egosentriseen maailmankuvaan ja suoranaiseen naiiviuteen.

Niin hän esittää Hiomattomissa timanteissakin, mutta tällä kertaa kaikki on toisin. Sandlerin henkilöhahmo, moraalisesti häilyvä jalokivikauppias jonka elämä on lahoamispisteessä sekä liiketoimissa että kotirintamalla, on koominen ilmestys korkeintaan etäisesti.

Surullinenkaan tämä timanttijobbari ei ole, sillä elokuvan katsoja ei millään lailla samastu häneen tai koe edes myötätuntoa hänen vastoinkäymistensä äärellä.

Ja tämä on Adam Sandlerin näyttelemisen ansiota. Aikaisemmin Sandler on mielistellyt yleisöään. Hän on yrittänyt olla hauska, joskus onnistuen ja yleensä ei. Hiomattomissa timanteissa hän keskittyy näyttelijän ainoaan todelliseen tehtävään: tulkintaan.

Siksi hän onnistuu tekemään elämänsä umpisolmuun sotkeneesta yrittäjästä täyden ja kokonaisen ihmisen, joka ei vain satu olemaan mitenkään sympaattinen tyyppi.

Hiomattomat timantit todistaa, että Sandlerkin osaa näytellä kunhan hänelle annetaan riittävän vahva teksti tulkittavaksi. Siitä puolestaan kiitos kuuluu Safdien veljeksille Joshille ja Bennylle.

He ovat amerikkalaisen elokuvan tämän hetken kuumin nimi, ohjaajakaksikko josta puhutaan ja jolle veikataan loistavaa tulevaisuutta toteutuipa se sitten riippumattoman elokuvan parissa tai Hollywood-järjestelmän sisällä.

Veljekset eivät ole vielä nelikymppisiäkään, mutta heillä on vyöllään jo useampi pitkä ohjaustyö, joista Hiomattomia timantteja edeltänyt rikosdraama Good Time (2017) merkitsi täysimittaista läpimurtoa. Siinä Safdiet tekivät Robert Pattinsonille saman silmänkääntötempun kuin nyt Adam Sandlerille: tähdestä veistettiin esiin taiteilija.

Josh ja Benny Safdien kaikkein uusimpaan tuotantoon pääsee perehtymään Youtubessa, jossa on julkaistu heidän uunituore lyhytelokuvansa Goldman v Silverman (2020), seitsenminuuttinen tragedia pääosassaan – aivan oikein, Adam Sandler.

On epäselvää kuvaako Hiomattomat timantit ensisijaisesti yrittäjän tasapainoilua kaikkiin suuntiin leviävien velvoitteidensa kanssa, keski-ikäisen miehen tuskaa vai Midtown Manhattanin katuvilinää. Ne kaikki saavat Safdien veljesten käsittelyssä kauniin ja ahdistavan hahmotelman.

Elokuvan päähenkilön rikastumisjuoni harvinaisen timantin ja uhkarohkean vedonlyönnin välisessä riskipelissä muodostaa sen jännärijuonen, mutta Hiomattomien timanttien ydin saattaa silti olla elämänpettyneen miehen väsyneissä kasvoissa, joista hetkittäin hehkuva toivo paljastuu äkkiä silkaksi epätoivoksi.

Tai sitten Hiomattomien timanttien aihe on taikausko, sillä Afrikasta löytynyt jalo kivi on kuin talismaani itseään näyttelevälle koripallotähti Kevin Garnettille, joka uskoo pelaavansa loistavasti vain kun pääsee ennen matsia sivelemään voimaa hyppysiinsä harvinaislaatuisesta kivestä.

Garnett on näytellyt ennenkin mutta Hiomattomissa timanteissa hänen esityksensä on yksi kaikkien aikojen parhaista urheilijatähden näyttelijäsuorituksista.

Salon Seudun Sanomat arvioi poikkeuksellisesti myös suoratoistopalveluiden omaa tuotantoa olevia elokuvia, kun ensi-iltaelokuvat ovat koronavirusepidemian takia toistaiseksi tauolla.

TEKSTI: Tommi Aitio