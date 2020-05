Lentoyhtiöt kertovat järkyttävistä koronatappioista – British Airwaysin omistaja IAG ja Air France-KLM ovat menettäneet miljardeja euroja

British Airwaysin omistajayhtiö IAG kertoo tehneensä 1,7 miljardin euron nettotappion tammi-maaliskuussa koronakriisin vuoksi. Vuosi sitten voitto ennen veroja oli 70 miljoonaa euroa.

IAG omistaa myös espanjalaisen Iberian ja irlantilaisen Aer Lingusin.

Ranskalais-hollantilainen Air France-KLM ilmoittaa puolestaan 1,8 miljardin euron nettotappiosta. Air France-KLM oli tappiollinen jo vuosi sitten, mutta tappio yli viisinkertaistui vuoden takaisesta.

– Suurin osa tappiosta kertyi maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana, kertoo IAG:n pääjohtaja Willie Walsh.

Hänen mukaansa IAG odottaa, että matkustajakysyntä palaa viime vuoden tasolle aikaisintaan vuonna 2023.

IAG:n omistamat lentoyhtiöt aikovat kuitenkin palata markkinoille aikaisintaan heinäkuussa, jos koronatilanne ja matkustusrajoitukset sen sallivat.

Viikko sitten IAG ilmoitti suunnittelevansa 12 000 henkilön vähentämistä. Yhtiö supisti liikennöintiään 94 prosentilla maaliskuun lopulla.

Air France-KLM:lle avokätistä julkista tukea

Myös Air France-KLM odottaa, että lentoliikenne palaa normaalille tasolleen vasta vuosien kuluttua. Yhtiö ennakoi, että rajojen sulkemista aletaan purkaa asteittain tänä vuonna, minkä ansiosta kapasiteettia voidaan hiljalleen nostaa.

Air France-KLM:n tappioon vaikuttaa myös, että yhtiö on ostanut polttoainetta 445 miljoonalla eurolla. Polttoaine on jäänyt käyttämättä liikenteen katketessa.

Ranskan valtio on luvannut Air France-KLM:lle seitsemän miljardin euron tuet. Myös Hollannin hallitus tukee yhtiötä miljardisummalla.

Lukuisat muut lentoyhtiöt ovat jo kertoneet vaikeuksistaan: Saksalaista Lufthansaa uhkaa yrityssaneeraus. Norjalainen Norwegian on jo saneerauksessa. Finnair kertoi tänään, että matkustajien määrä on supistunut 99 prosenttia.

STT

