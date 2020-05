Liian kaunis tyttö – Ari Wahlsten on noussut suomalaisdekkaristien kärkikastiin

Ari Wahlsten: Hyvästi, enkelini.

CrimeTime. 215 s.

Ari Wahlsten on tullut suomalaisille tutuksi Lapinlahden Lintujen pitkäaikaisena jäsenenä. Hänellä on takanaan jo pitkä näyttelijän ja ohjaajan ura. Wahlsten on myös käsikirjoittanut niin elokuvia, tv-sarjoja kuin näytelmiäkin.

Proosakirjailijan uransa Wahlsten aloitti kahdella taiteilijaelämää kuvaavalla ilkikurisella ja ronskia huumoria sisältävällä romaanilla Kosteiden mestojen balladi (Gummerus, 2012) ja Jobikirja (Gummerus, 2014).

Vuonna 2016 Wahlsten debytoi dekkarikirjailijana, kun hänen Kit Karisma -sarjansa kaksi ensimmäistä osaa Kuka pelkää mustaa miestä?jaLumimies ilmestyivät. Sarjan kolmas osa Nelisormi julkaistiin seuraavana vuonna, mutta neljättä osaa eli tänä keväänä ilmestynyttä Hyvästi, enkelini -romaania saatiin odotella tovin pidempään. Tässä välissä myös sarjan kustantaja on vaihtunut Kosmoksesta CrimeTimeksi.

Helsinkiläinen yksityisetsivä Kit Karisma on persoonallinen dekkarihahmo suomalaisessa dekkarigenressä. Miehen isä on afroamerikkalainen ja äiti suomalainen. Musta mies puhuu siis äidinkielenään suomea, mutta on kahden maan kansalainen monessakin mielessä.

Nelikymppinen karheankomea Kit pitää toimistoaan pääkaupungin teollisuusalueen liepeillä tyhjenevässä toimistokolossissa ja usein viskipulloa käden ulottuvilla. Karisma harrastaa intohimoisesti nyrkkeilyä ja suomalaista tangomusiikkia.

Kit Karisman tutkimukset ovat juonenkuljetukseltaan luistavia ja kieleltään vaivattomasti soljuvia napakoita dekkareita. Kovaksikeitettyä tyylikästä noir-henkeä on teosten tunnelmassa ihan mukavasti, ja humoristinen pilke silmäkulmassa -vire on kerronnan pohjalla.

Hyvästi, enkelini alkaa rivakasti. Kit on tangoharrastuksensa vuoksi päätynyt viettämään iltaa tanssipaikalla, jossa esiintyy tuore tangokuningas Oskari Aava. Kitin tutkaan osuu häikäisevän kaunis nuori nainen, jota ikävänoloinen korsto yrittää komennella.

Herrasmiehenä Kit tarjoaa apuaan valokuvamalli Laila Ahoseksi osoittautuvalle kaunottarelle, joka tarttuukin yllättävän innokkaasti tarjoukseen. Naisella tuntuu olevan kintereillään useampiakin liian innokkaita ihailijoita.

Aamuun venahtava saattokeikka osoittautuu kuitenkin virheeksi, sillä pian Kit huomaa joutuneensa erittäin ikävään tilanteeseen. Häntä epäillään Laila Ahosen murhasta. Helsingin poliisivoimissa on koko joukko virkamiehiä, jotka enemmän kuin mielellään peruuttaisivat Kitin yksityisetsivän lupakirjan ja heittäisivät miehen itsensä tyrmän perukoille. Onneksi näyttöä ei kuitenkaan ole tarpeeksi ja poliiseissa sentään joku ystäväkin.

Kit alkaa luonnollisesti itse selvitellä Lailan kohtaloa. Kuka naisen ympärillä pyörineistä hämäristä tyypeistä on surmatyön takana?

Wahlsten kuuluu ehdottomasti kärkidekkaristeihimme. Elokuvallinen kohtausten rakentelu ja sujuva dialogi paljastavat kirjailijan vankan ja monipuolisen ammattitaidon.

Wahlsten kuljettaa sankariaan jälleen näppärästi läpi kiperien tilanteiden, eikä Kit suinkaan jää niissä toiseksi, vaan antaa kelpo vastuksen roistoille kerta toisensa jälkeen. Juoni on punottu verrattoman yllätykselliseksi, ja toimintaa riittää.

Teksti: Kirsi Hietanen