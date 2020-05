Liigapomo: NHL-pelaajien täytyy olla riittävän hyvässä kunnossa, jotta liigaa voidaan jatkaa

Koronaviruksen takia keskeytyksissä olevan NHL-jääkiekkoliigan komissaari Gary Bettman on halukas jatkamaan liigaa. Hänen mukaansa sitä ei kuitenkaan voida jatkaa, jos pelaajat eivät ole tarpeeksi hyvässä kunnossa.

– Emme halua heidän pelaavan ennen kuin he ovat taas pelikunnossa, Bettman kertoi NHL Networkille.

Bettmanin mukaan tämän kauden päättäminen saattaa työntää seuraavan kauden alkua joulukuuhun. Liiga alkaa yleensä lokakuussa.

Hänellä ei ollut esittää aikataulua paluusta kaukaloihin.

– Yritämme tehdä hyviä, varovaisia ja huolellisia arvioita. Kun palaamme takaisin, halumme sen tapahtuvan oikeaan aikaan, oikeista syistä, oikeissa olosuhteissa, hän sanoi.

Bettmanin mukaan liiga suunnittelee joidenkin harjoittelupaikkojen avaamista toukokuun puolivälissä alueilla, joilla koronarajoitustoimet ovat toimineet.

NHL keskeytettiin 12. maaliskuuta, kun liigan peleistä oli pelattu kolme neljäsosaa. Runkosarjan oli tarkoitus päättyä 4. huhtikuuta.

Tiettävästi kahdeksan NHL-pelaajaa on saanut koronavirustartunnan.

STT

Kuvat: