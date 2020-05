Lintujen ruokintaa ei tarvitse jatkaa – Kesäruokinta voi olla huono palvelus etenkin linnunpoikasille

Kylmä ilmavirtaus on tuonut Salon seudullekin viime aikoina yöpakkasia ja räntäsateita. Kylmä sää ei kuitenkaan ole syy jatkaa lintujen ruokintaa.

– Ruokinnan jatkamista ei voi enää tähän aikaan vuodesta suositella, mutta siitä tuskin on suurta haittaakaan, jos sitä jonkin päivän vielä jatkaa, sanoo BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved .

Södersvedin mukaan lintujen kesäruokintaa ei ole juurikaan tutkittu Suomessa.

– Ei siis varmuudella tiedetä, että kuinka paljon linnut vievät lintulaudoilta löytyvää ravintoa myös poikasilleen, joille se ei ole parasta ravintoa ja voi aiheuttaa esimerkiksi kehityshäiriöitä.

– Luultavasti linnut kuitenkin vievät poikasilleen pääasiassa luontaista ravintoa eli hyönteisiä, hän jatkaa.

Södersvedin mukaan talviruokinnassa olleet linnut ovat pääasiassa hyvässä kunnossa pesinnän alkaessa, eivätkä ne tarvitse lisäravintoa.

– Muuttolinnutkin pärjäävät lyhyitä jaksoja hieman kylmemmässä säässä.

Kylmät kelit koettelevat eniten hyönteissyöjiä, kuten pajulintuja ja kirjosieppoja.

– Kylmyys on kova paikka niille linnuille, joilla on jo poikaset pesässä. Poikasten lämmönsäätelyjärjestelmä ei ole vielä kehittynyt samanlaiseksi kuin aikuisilla linnuilla ja ne tarvitsevat enemmän ruokaa pysyäkseen lämpiminä.

Esimerkiksi kirjosiepolla ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa pitäisi olla poikasia.

– Kirjosiepolla haudonta on yleensä käynnissä kesäkuun alkupuolella. Joskin monena viime vuotena kesäkuu on ollut poikkeuksellisen viileä, minkä takia kirjosiepon pesintä on onnistunut huonosti.

Lintujen lisäksi myös kokenut lintuharrastaja odottaa jo kesän alkamista.

– Syksy voisi jo loppua. Lunta tuli ensimmäisen kerran syyskuussa ja nyt kahdeksan kuukautta myöhemmin keli on sama, Södersved toteaa.