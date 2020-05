Loppuvuonna järjestettävä Lapsi mukaan töihin -päivä peruuntuu tältä vuodelta

Tänä vuonna ei järjestetä Lapsi mukaan töihin -päivää, tiedotti lapsiasiavaltuutettu keskiviikkona. Valtakunnallinen teemapäivä on neljän vuoden ajan järjestetty marraskuun lopulla.

Syynä perumiseen on elinkeinoelämän epävarmuus.

– Tällä hetkellä yli 400 000 suomalaista on lomautusuhan piirissä. Ensi syksyn tilannekuva on sumea ja moni kokee epävarmuutta työpaikkansa puolesta, tiedotteessa perustellaan.

Tiedotteessa huomautetaan myös, että lapset ovat monissa perheissä nyt tutustuneet hyvinkin läheisesti vanhempiensa työarkeen, kun sekä työt on tehty että koulua käyty kotoa.

– Monissa perheissä tehdään nyt kevät töitä niin, että hoidettavana kotiloissa ovat sekä lapset että työtehtävä, toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen tiedotteessa.

Viime vuonna Lapsi mukaan töihin -päivässä oli mukana yli 1 100 työnantajaa.

STT