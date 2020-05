LP Viestille ehdotetaan paikkaa Mestareiden liigaan

Lentopalloliiton hallitus päätti maanantaina 11. toukokuuta, että LP Viesti on Suomen Lentopalloliiton asettaman rankingin mukaan ehdolla suomalaisena joukkueena CEV:n naisten Mestareiden liigaan. Euroopan lentopalloliitto CEV nimeää joukkueet kansallisten liittojen asettaman rankingin pohjalta. CEV:n aikaisemman päätöksen mukaan Suomella on naisten Mestareiden liigassa lohkopaikka.

Asia tuli Lentopalloliiton hallituksen käsittelyyn poikkeuksellisessa tilanteessa, missä naisten Mestaruusliiga oli keskeytynyt koronaviruspandemian johdosta ennen pudotuspelejä ja peräti kolme runkosarjan ensimmäistä joukkuetta (Pölkky Kuusamo, LP Kangasala ja LiigaPloki Pihtipudas) olivat ilmoittaneet, että ne eivät ole kiinnostuneet Mestareiden liigan paikasta. Lentopalloliiton hallitus oli aikaisemmin 18. maaliskuuta päättänyt, että eurocup-paikat jaetaan ensi kaudella siinä järjestyksessä kuin kuluneen kauden Mestaruusliigan tilanne oli liigan keskeytyshetkellä. Miesten osalta Mestareiden liigapaikka oli myönnetty Hurrikaani-Loimaalle ja naisissa Pölkky Kuusamolle.

Päätöksen pohjaksi Suomen Lentopalloliitto pyysi linjausta CEV:stä, jonka mukaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kansallisilla liitoilla on normaalia enemmän vapauksia asettaa kansallinen ranking. Kriteereinä liitot voivat käyttää kuluneen kauden tilanteen ohella myös mm. edellisten kausien menestystä, seuraorganisaation laatua ja kokemusta jne. Lisäksi liiton hallituksen päätöksen taustalla on CEV:n kilpailusäännöt, joiden mukaan Suomen tulisi normaalitilanteessa esittää Mestareiden liigaan yhtä joukkuetta, joka on maan mestari.

– On ehdottoman tärkeää suomalaisen lentopallon kannalta, että Suomella säilyy paikka Mestareiden liigassa ja vielä lohkovaiheessa. Kun runkosarjan perusteella peräti kolme parasta joukkuetta eivät olleet käytettävissä, tilanne oli monella tapaa poikkeuksellinen. Päätöksessä painottui CEV:n ohjeistuksen pohjalta aiempien vuosien menestys ja valinta osui hallitsevaan mestariin LP Viestiin ja on siten myös helppo perustella CEV:lle. Miesten osalta aiemmin tehty päätös on myös hyvin linjassa CEV:n kertomien kriteerien kanssa, toteaa Lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-aho tiedotteessa.

Lentopalloliitto on keskustellut CEV:n kanssa mahdollisista toisista maakohtaisista paikoista suomalaisille seurajoukkueille ja tulee esittämään Suomelle yhtä lisäpaikkaa Mestareiden liigaan niin miehissä kuin naisissa ranking-ilmoituksen yhteydessä.