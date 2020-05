Lumi ja jäät sulavat nyt hurjaa vauhtia – ennätyslumi voi tuoda ennätystulvat Lappiin

Jos jääkartta pohjoisessa Suomessa näyttää vielä senttimäärältään pilkkipaksuutta, jäälle ei ole silti syytä mennä. Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen neuvoo nyt kaikkia pysymään poissa jäältä kaikkialla ja varsinkin joilta.

– Jos katsoo kartan senttejä, ne ovat eilisiä ja tänään on ihan uusi tilanne. Sulaessaan jää puikkoontuu, ja siitä voi ihminen mennä läpi ja kelkka menee varmasti, hän painottaa.

Osalla järvistä jäälle ei enää kuivin jaloin pääsekään, sillä rannoilta jäät ovat monin paikoin sulaneet. Vehviläinen sanoo, että Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa jäitä on vielä jonkin verran ja esimerkiksi Tenojoen, Torniojoen ja Kemijoen latvat ovat vielä jäässä. Heikkenemisvauhti on kuitenkin lämpenevän sään vuoksi ripeää.

Jääpatoja ei tälle vuodelle ole Vehviläisen mukaan ennustettu, koska viileän jakson vuoksi jokien jäät ovat osin sulaneet paikoillaan. Virtaaman vuoksi joet sulavat järviä nopeammin, sillä järvessä jää sulaa niille sijoilleen.

Syvästä lumesta tulee korkea tulva

Vaikka etelässä talvea vietettiin lumettomassa maisemassa, pohjoisessa lunta on vielä paikoin reilustikin. Esimerkiksi Ivalon, Sodankylän ja Kittilän tienoilla lunta on Vehviläisen mukaan vielä metrinkin verran.

– Voi olla, että joissakin paikoissa Tunturi-Lapissa hiihdetään vielä juhannuksenakin, hän arvioi.

Lapissa tehtiin talven aikana lumensyvyysennätyksiä. Tämän hetken ennusteen mukaan ennätyslumea seuraavat ennätystulvat, ensin kesäkuun alussa Ounasjoella ja Kemijoella ja hieman myöhemmin Tornionjoella.

Vehviläinen huomauttaa, että ennuste on vasta ennuste. Jos nyt meneillään olevan lämpimän jakson jälkeen tulee viileämpi jakso, se hillitsee sulamisvauhtia.

Pahinta olisi Vehviläisen mukaan vesisade.

– Se olisi tietysti kaikista ikävin asia, mitä voi tulvan päälle tulla. Sateita ei onneksi ennusteessa näy.

Teitä poikki ja mökkejä märiksi

Vehviläinen arvioi, että mökkejä kastuu ja teitä menee poikki tulvien seurauksena esimerkiksi Tornionjokilaaksossa. Iijoella on samanlainen tilanne, ja myös Kuusamossa Kuusamojärvellä vesi saattaa katkoa teitä, vaikka ennätyksellisistä tulvista ei puhutakaan.

Tulvakeskus ennustaa Kemi- ja Ounasjoen vedenkorkeuksien nousevan vahinkorajoille Rovaniemellä ja Kittilässä ensi viikolla. Kittilään tulvahuippua ennakoidaan kuun vaihteeseen ja Rovaniemelle kesäkuun puolelle. Pudasjärven tulvahuippu näkyy ennusteessa ensi viikon lopulle, ja tuolloin vaaravyöhykkeellä on ainakin kesämökkejä.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet

STT

Kuvat: