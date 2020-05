Luvassa kesän tuntua – lämpölukema voi tänään kivuta paikoin kahteenkymppiin

Esimerkiksi Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla saatetaan päästä tänään lämmittelemään 20 asteen lämpötiloissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Lämpöä on luvassa myös Päijät-Hämeeseen ja Savoon, vaikka ihan kakkosella alkavaan lukemaan ei päivystävän meteorologin mukaan välttämättä ylletäkään.

Päivän lämpötilat vaihtelevat 12-20 asteen välillä. Kylmintä on Pohjois-Lapissa, ja 15 asteen raja menee Keski-Lapin tienoilla.

Meteorologi arvioi, että lämpimimmillään sää on myöhäisiltapäivästä tai alkuillasta eli iltapäiväneljän ja iltakuuden välillä.

STT

Kuvat: