Maa- ja metsätalouteen houkutellaan kausityövoimaa Suomesta, muualta EU:sta sekä sen ulkopuolelta – muutoksia työttömyysturvan suojaosaan ja turvapaikanhakijoiden työnteko

Hallitus kertoo tehneensä tänään ratkaisun siitä, miten kausityövoimaa saadaan sitä tarvitseville aloille maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloudessa. Kolmiosaisessa paketissa kausityövoimaa haetaan eri keinoin Suomesta, EU:sta ja EU:n ulkopuolelta.

– Me haluamme näillä tavoin varmistaa sen, että meillä ensi syksynä on kotimaisia marjoja, vihanneksia, hedelmiä ja juureksia. Jos työvoimaongelmaa ei saada hoidettua, näin ei ehkä olisi, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Kausityövoiman saapuminen EU-alueelta sallitaan 14. toukokuuta alkaen muun työmatkaliikenteen tavoin. Samasta päivästä lukien sallitaan vielä 3 000 kausityöntekijän maahantulo EU:n ulkopuolelta nykyisen 1 500 ihmisen kiintiön lisäksi. Useimmat heistä tulevat Ukrainasta. Aiemmat ohjeet työntekijöiden kuljetuksista ja kahden viikon karanteeneista maahantulon jälkeen pysyvät voimassa.

Kausityöntekijöitä tarvitaan Lepän mukaan kuitenkin merkittävästi lisää satokaudella.

– Se jätettiin nyt auki, mutta periaatepäätökseen rekisteröitiin, että tarvitsemme heitä merkittävästi lisää. Haluamme kannustaa kaikkia työntekijöitä erityisesti Suomessa siihen, että he hakeutuvat tiloille töihin. Siellä on töitä pitkälle syksyyn saakka, Leppä sanoi.

Suomalaisia kannustetaan kausitöihin laajentamalla liikkuvuusavustuksen käyttömahdollisuuksia ja korottamalla työttömyysturvan suojaosaa nykyisestä 300 eurosta 500 euroon. Turvapaikanhakijoille sallitaan väliaikaisesti kausitöiden teko myös maahantuloa seuraavan 3-6 kuukauden karenssin ajan, vaikka turvapaikkahakemuksen käsittely olisi kesken.

