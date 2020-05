Maailmassa todettu jo yli 4 miljoonaa koronavirustartuntaa

Maailmassa on vahvistettu jo yli 4 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo virustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston tilasto. Viruksen aiheuttamaan tautiin on yhdysvaltalaisyliopiston mukaan kuollut jo ainakin 278 000 ihmistä.

Koska kaikkia virustapauksia ei todenneta testein, ovat todelliset luvut todennäköisesti tätä suurempia.

Suurimmat tartunta- ja kuolinluvut ovat Yhdysvalloissa, jossa on todettu jo yli 1,3 miljoonaa tartuntaa. Euroopassa tartuntoja on todettu 1,7 miljoonaa.

Viruksen aiheuttamasta taudista on parantunut jo ainakin 1,4 miljoonaa ihmistä.

Uusi koronavirus lähti leviämään Kiinasta viime vuoden lopulla.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT