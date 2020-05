Maaseudun Tulevaisuus: Hallituspuolueiden edustajat täysin eri linjoilla valkoposkihanhista – keskusta ja RKP pienentäisivät kantaa, vihreät ei

Hallituspuolueiden edustajat ovat keskenään hyvin eri mieltä siitä, mitä valkoposkihanhien kannalle pitäisi tehdä, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Valkoposkihanhet ovat lehden mukaan aiheuttaneet tänä vuonna muuttoreittiensä varrella harvinaisen suuria tuhoja viljelyksille.

Keskustan mielestä kantaa tulisi pienentää. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk.) vaatii poikkeuslupia ja suojametsästystä sekä valkoposkihanhen siirtämistä luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien listalta metsästettäväksi lajiksi.

Myös RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on kannan pienentämisen puolella ja pitää metsästystä mahdollisena.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen (sd.) olisi valmis harkitsemaan kannan säätelyä suojametsästyksellä.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari ei pidä lintujen vähentämistä vaihtoehtona, sillä laji on rauhoitettu. Kari ehdottaa tuhojen vähentämiseksi erillisiä lintujen ruokailupeltoja muuttoreittien varrelle.

Valkoposkihanhen pesimäkanta on Suomessa viime vuosina kasvanut. Viime syksyn laskennassa havaittiin noin 33 700 valkoposkihanhea.

