Maastohiihdon maailmancup-ohjelman yllä pysyvät koronakysymysmerkit – Ruka kuitenkin paikoillaan cup-avaajana

Koronaviruspandemia jätti kuluneen talven maastohiihdot loppujen lopuksi pitkälti rauhaan moneen muuhun urheilulajiin verrattuna. Tulevaa hiihdon maailmancupia koronakaaos sotkee vielä kuukausia, koska sen verran auki ovat paitsi pandemiakehitys myös cupin kisaohjelma.

– Kaikilla osapuolilla, niin kisajärjestäjillä, maajoukkueilla, kansainvälisellä hiihtoliitolla FIS:llä, sponsoreilla ja mediakumppaneilla on ehdoton tahtotila, että maailmancup viedään läpi tavalla tai toisella, FIS:n maastohiihdon maailmancup-komitean suomalaisjäsen Hannu Koivusalo kertoi torstaisen FIS-kokouksen kenties tärkeimmän tiedon.

Isompaa säätöä saattaa olla koronatilanteesta riippuen edessä, mutta toistaiseksi muutokset cup-ohjelmaan ovat pieniä. Ranskalaispaikka Premanonissa ei helmikuun alussa kisata, koska koronan aiheuttama epävarmuus oli järjestäjille liikaa jo tässä vaiheessa. Mutta Rukan maailmancup-avaus 27.-29. marraskuuta on paikoillaan, ja niin myös Rukaa seuraavat Lillehammerin cup-kisat. Norjassa näkymiä kuitenkin heikentävät vuoden loppuun asti ulottuvat maahantulorajoitukset, joiden aiheuttamien hankaluuksien kanssa norjalaisjärjestäjät painivat lähiviikot ja toivovat parasta.

– Norjaan on päästettävä ihmisiä, jotta hiihdot voidaan kisata. Meidän, kuten kaikkien muidenkin kisajärjestäjien, on vahvistettava tapahtuman järjestäminen kesäkuun 15. päivään mennessä, kertoi FIS-komitean norjalaisedustaja Åge Skinstad uutistoimisto NTB:lle.

Kisoja ”bulkeissa”

Jos Lillehammer tai joku muu cup-tapahtuma jumittaa koronatilanteeseen, on FIS:n mietittävä B-suunnitelmaa. Siinä cupia hiihdettäisiin ”bulkeissa” eli ensin kisoja lähekkäin olevilla alueilla ja sitten taas seuraavalla lähekkäisillä alueilla ja niin edespäin. Cupia kisattaisiin esimerkiksi pohjoisessa joulukuussa ja Tour de Ski -kiertuetta vaikkapa vain yhdessä maassa. MM-hiihdot Oberstdorfissa helmi-maaliskuussa olisivat myös yksi bulkki, esimerkiksi.

– Nämä ovat eri skenaarioita, joita selvitellään. Tämä on kaikkea muuta kuin yksinkertaista, Koivusalo painotti asioiden keskeneräisyyttä.

– Mutta isossa kuvassa kun katsoo, niin kyllä Suomella on erittäin vahva rooli (tulevassakin cup-kaudessa). Kummassakin eli Rukalla ja Salpausselällä (tammikuussa) kilpaillaan kaikki (FIS:n maailmancupien) lajit.

Vaihtoehdoista sitä pahinta eli hiihtolajien cup-kausien kokonaista tyssäämistä ei ajatella. Kuten Koivusalo korosti, cup halutaan viedä läpi tavalla tai toisella.

– Tuota pahinta skenaariota vältellään kaikin mahdollisin keinoin.

