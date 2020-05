Maastohiihdon uudessa linjauksessa korostetaan nopeutta ja voimaa – sprintit, yhteislähdöt, takaa-ajot, lyhentyneet radat ja kasvaneet vauhdit ovat muuttaneet lajin vaatimuksia

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu ja Hiihtoliitto julkistivat lauantaina maastohiihdon valmennuksen linjauksen, jossa korostetaan nopeutta ja voimaa. Laajan tutkimus- ja asiantuntijatyön tuloksena valmistunut opas on nimeltään Suomalainen Latu – Tieto ja Taito. Sisu. Teoksen sähköinen versio löytyy liiton nettisivuilta.

Oppaassa käydään läpi maastohiihtovalmennus uran eri vaiheissa alle kymmenvuotiaista aikuisiin. Fyysisen ja teknisen harjoittelun lisäksi teoksessa käsitellään myös ravitsemusta, henkistä valmennusta ja terveyden edistämistä.

Edellinen kattava suomalainen linjaus oli tehty 1980-luvulla. Sen jälkeen lajissa on tapahtunut ratkaisevia muutoksia. Kyse on edelleen kestävyyslajista, mutta sprinttimatkat, lajin tekninen kehitys ja loppukirin merkitystä korostavat hiihtomatkat ovat tuoneet lajiin uudenlaisia nopeuden ja voiman vaatimuksia.

– Maastohiihdossa kilpailuvauhdit ovat nousseet enemmän kuin missään muussa olympialaisten kestävyyslajissa, Kihun maastohiihtoasiantuntija, liikuntatieteen tohtori Ville Vesterinen totesi lauantaina järjestetyssä nettiseminaarissa.

– Linjauksen on tarkoitus yhtenäistää ja päivittää valmennusta nykyhiihdon vaatimuksiin. Linjaus sisältää suuntaviivoja ja suosituksia harjoitteluun lapsuudesta aikuisvaiheeseen tuoden vastauksia kysymyksiin mitä, miten ja miksi.

Pakon sanelema uudistus

Hiihtoliiton toimitus- ja urheilutoimenjohtaja Ismo Hämäläinen korosti nettiseminaarissa uuden linjauksen käytännön merkitystä.

– Kyse on pakosta, eikä tavoitteesta. Meidän täytyy tuottaa oma linja, koska emme voi vain seurata muiden tekemistä. Tämän linjauksen avulla saamme vietyä tutkimukseen perustuvia hyviä käytäntöjä kentälle, Hämäläinen huomautti.

– Kyse on raamituksesta, jolla nyt jatkamme eteenpäin.

Hiihtoliiton nettisivuilla on mahdollisuus kommentoida oppaan sisältöä. Tekijät korostivat työn prosessiluonnetta.

– Linjaus täsmentyy ja tarkentuu tästä pikku hiljaa, Hämäläinen lupasi.

https://www.hiihtoliitto.fi/site/assets/files/27040/suomalainen_latu_-_tieto_ja_taito__sisu.pdf

STT

Kuvat: