Maineikkaan tanssikoulun ex-opettajaa syytetään käräjillä oppilaansa hyväksikäytöstä

Pääkaupunkiseudulla toimivan tanssikoulu StepUpin entistä opettajaa syytetään käräjillä oppilaansa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asian käsittelyn on määrä alkaa tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Hyväksikäyttö on STT:n tietojen mukaan jatkunut yli kaksi vuotta vuoteen 2017. Oppilas oli epäillyn hyväksikäytön alkaessa alaikäinen.

Nykyisin 41-vuotias mies ei opeta enää tanssikoulussa. STT kertoi marraskuussa 2018, että kyseinen opettaja oli lähennellyt useita oppilaitaan 2010-luvulla ja poliisi tutkii yhtä opettajan ja oppilaan välistä suhdetta seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Epäillyn hyväksikäytön uhri kertoi tuolloin STT:lle suhteen alkuvaiheesta siten, että opettaja haki autolla kotiinsa, harrastettiin seksiä ja opettaja vei pois. Hän kertoi fyysisyyden suhteessa olleen aluksi todella ahdistavaa.

Suojaikäraja on Suomessa 16 vuotta, mutta 17-vuotiaan kohdalla voi olla kyse seksuaalisesta hyväksikäytöstä esimerkiksi silloin, kun opettaja käyttää asemaansa hyväksi seksisuhteessa.

Lähenteli oppilaitaan leireillä ja ensi-illoissa

STT haastatteli juttuunsa 12 StepUpin ex-oppilasta, jotka ovat olleet mukana miesopettajan vetämissä musikaaleissa 2010-luvulla. Puolet oli nähnyt tai kokenut lähentelyä ja loput muuta opettajan epäasiallista käytöstä.

Entiset oppilaat kertoivat muun muassa, että miesopettaja oli yrittänyt saada ainakin kahdella eri musikaaliproduktion viikonloppuleirillä oppilaita sänkyyn kanssaan. Molemmissa tapauksissa mies pyysi oppilaansa huoneeseensa kahden kesken, kosketteli ja suuteli tai yritti suudella. Toinen naisista oli alaikäinen, toinen täysi-ikäinen. Molemmat pakenivat paikalta.

Musikaalien ensi-illoissa ja loppukaronkoissa miesopettaja joi oppilaiden mukaan runsaasti ja yritti suudella oppilaitaan.

Opettaja ei tuolloin kommentoinut asiaa STT:lle.

Entisten oppilaiden mukaan StepUpin hallituksen puheenjohtaja Marco Bjurström oli ainakin joiltakin osin tietoinen opettajan epäasiallisesta toiminnasta. Bjurström ei kommentoinut tuolloin STT:lle, tiesikö hän asiasta ja jos tiesi, mitä hän tiesi.

Opettaja sai potkut vuonna 2017, kun epäillyn seksuaalisen hyväksikäytön uhri kertoi asiasta koululle ja vei jutun poliisille.

StepUp on maineikas pääkaupunkiseudulla toimiva tanssikoulu. Se on tunnettu muun muassa Skene-musikaaleistaan, joissa esiintyy nuoria 16-vuotiaista aikuisiin.

