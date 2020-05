Marko Yrjövuori myöntää virheitä ja pyytää anteeksi: ”Huolimattomuutta, ehkä laiskuutta”

STT julkaisi vappupäivänä kohua herättäneen jutun Marko Yrjövuoresta, joka on tullut tunnetuksi pitkästä työurastaan NBA:ssa ja NHL:ssä. Juttu paljasti epäselvyyksiä Yrjövuoren rooliin ja hänen käyttämiinsä titteleihin liittyen. STT:n juttu kysyi, voiko Yrjövuoren ”sanaan luottaa?”.

Maanantaina Yrjövuori oli ensimmäistä kertaa julkisuudessa kohun jälkeen, kun hän vieraili Ylen radio-ohjelmassa Urheiluhullut.

Voiko sanaasi luottaa, ohjelmassa kysyttiin Yrjövuorelta.

– Tittelit kääntyvät huonosti (yhdysvaltalaisista termeistä suomeksi). Se on loppupeleissä oma vikani. Huolimattomuutta, ehkä laiskuuttakin, olisi pitänyt olla tarkempi. Mutta tarkoitukseni ei missään nimessä ole ollut loukata alan ammattilaisia, Yrjövuori pohti epäselvyyksiä.

Ylen mukaan suomalaisten fysioterapeuttien keskuudessa on oltu suivaantuneita siitä, että Yrjövuori on esiintynyt fysioterapeuttina. STT kertoi, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran mukaan Yrjövuorella ei ole fysioterapeutin pätevyyttä, vaan ainoastaan hierojan pätevyys. Maanantaina Ylellä Yrjövuori kuitenkin kiisti käyttäneensä tietoisesti fysioterapeutin titteliä.

– Sitä en ole, sitä koulutusta minulla ei ole. (Mediassa olevat fysioterapeutti-maininnat) ovat minun vika. Olisi pitänyt tutkia tarkemmin (jutut) ja pitää huolta, että tittelit ovat oikein. Olen todella, todella pahoillani.

Esimerkiksi The Finn-kirjassa Yrjövuori kuitenkin kuvasi työnsä Lakersissa olevan lähinnä ”fysioterapiaa ja hierontaa”. Ylellä vuoden 2013 jutussa Yrjövuori puolestaan kertoi, että Los Angeles Lakersista häntä pyydettiin seuran palkkalistoille ”fysioterapeutiksi aluksi vuoden koeajalla”.

”Käsi pystyyn virheen merkiksi”

STT:n juttu kyseenalaisti myös sitä, valmensiko Yrjövuori NBA-tähteä James Hardenia tai beach volleyn supertähteä Misty May-Treanoria. Harden oli Yrjövuoren mukaan yksi monista NBA-pelaajista fysiikkavalmennuksessa. May-Treanorin kohdalla hän tunnustaa virheen.

The Finn -kirjassa sanotaan May-Treanorin harjoitelleen Yrjövuoren kanssa ja että Yrjövuori opasti häntä liikkeenhallinnan saloihin.

– Pakko nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi. Koskaan en ole väittänyt, että häntä olisin valmentanut, mutta jos se on kirjassa, se (virhe) on täysin minun vastuullani.

STT

Kuvat: