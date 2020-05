Märyn uimarannalla voi kohta kuntoilla – kyläläisten haaveissa on myös maastopyöräilyreitistö

Märynummen uimarannalle on tällä viikolla rakennettu uusi kuntoilupaikka. Märynummen kyläyhdistyksen talkooporukka on tehnyt talkoilla kaivutyöt, valutyöt ja pystytyksen. Vielä vaaditaan vähän viimeistelyä.

– Ensi viikon torstaista lähtien tähän pääsee kuntoilemaan, lupaa kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Harri Laine.

Märynummen kuntoparkissa on monipuoliset mahdollisuudet: on rekkejä, renkaat, monkey bar, vatsalauta, dippi, askellauta, leuanvetotanko ja kaksi wall ball -seinää. Paikka on Märynummen kyläyhdistyksen hankkima, mutta kaikkien vapaassa käytössä.

Märynummella haaveillaan myös maastopyöräilyreitistöstä. Märynummen alueella on paljon polkuja, ja se on nytkin suosittu suunnistus- ja maastopyöräilypaikka.

Kylällä asuva maastopyöräilyn harrastaja Petri Hakala on suunnitellut, että alueelle voisi tehdä trail parkin. Se tarkoittaisi merkittyä maastopyöräilyreitistöä, johon olisi lisätty hyppyreitä, siltoja ja laitureita lisäämään ajamisen mielenkiintoa. Reitistö noudattaisi osittain jo olemassa olevaa retkeilyreittiä.

– Idea on saanut hyvän vastaanoton kyläyhdistykseltä ja kaupungilta, Hakala kertoo.

Hakala toteaa, että hankkeen kustannukset olisivat hyvin pienet. Toteutus tapahtuisi talkoilla, ja Hakala toivoo, että siihen vaiheeseen päästäisiin syksyllä. Silloin reitistö olisi ajettavissa ensi kesänä.

Märynummelle on jo nyt muodostunut oikea ulkoliikuntapuisto, joka on suureksi osaksi kyläläisten oman aktiivisuuden ansiota. Ensimmäisenä kylään saatiin Halikon kunnan aikana valaistu 3,5 kilometrin mittainen kuntolatu- ja rata, jota kyläläiset olivat mukana rakentamassa.

Sitten Märynummen uimalammen lähelle rakennettiin kaksi tenniskenttää, joista toinen on kaupungin ja toinen kyläyhdistyksen. Kyläyhdistyksen vastuulla on myös 5,5 kilometrin retkeilyreitti sekä täyspitkä frisbeegolfrata, jonka yhdistys rakensi Leader-rahoituksen turvin pari vuotta sitten.

– Frisbeegolfrataa käytetään todella paljon, Laine kertoo.

Uimalammen vieressä on vielä kaksi beach volley -kenttää, ja vuosi sitten avattiin petankkikenttä. Lisäksi uimarannalla on kaupungin ylläpitämä sauna, jossa kyläläiset järjestävät talvella talviuintia. Aluetta täydentää vielä Koirakerho Tassujen koiraharrastuskeskus Tassukallio.

– Tämä on tosi hieno paikka, minkä huomaa varsinkin silloin, kun tuo tänne vieraita. He ihmettelevät, että teillä on näin lähellä tällaiset liikuntamahdollisuudet, Laine kuvailee.

Laine toteaa, että liikuntapuistoa ei olisi ilman kyläyhdistystä, ja kyläyhdistys taas ei ole mitään ilman aktiivisia kyläläisiä. Märynummella on noin 1 000 asukasta, ja kyläyhdistyksessä on noin 140 jäsentä. Talkoisiin löytyy aina innokkaita.

– Meitä on täällä paljon samanmielisiä, liikunnallisia ihmisiä, hän summaa.

Uimarannan kuntoparkki on märynummelaisten viimeisin ponnistus. Sekin saatiin toteutettua Ykkösakselin kautta saadulla Leader-rahoituksella.

– Noin vuosi takaperin puhuimme Hurmeen Karin kanssa, että olisi hienoa, kun täällä olisi kuntoiluteline. Ehdotin sitä kyläyhdistykselle, ja asiaan suhtauduttiin myötämielisesti, Harri Laine muistelee.

Salon kaupunki ei lähtenyt rahoittamaan hanketta, koska se oli juuri uusinut Märynummen kuntoradan valaistuksen. Kaupunki antoi kuitenkin muuten hankkeelle tukensa.

– Kaupunki on suhtautunut tähän tosi positiivisesti. Kaupunginpuutarhuri ja liikuntapaikkamestari kävivät katsomassa paikan, ja kaupunki antoi hiekat ja betonit, Laine kiittää.

Tänä keväänä Märynummen kyläyhdistys on myös raivannut ja siistinyt talkoilla uimalammen ympärillä olevaa metsää.

– Tavoitteenamme on vielä, jos saisimme uimalammen ruopattua. Mutta siihen ei kyläyhdistys yksin pysty, Laine toteaa.