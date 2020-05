Matkailu- ja ravintola-alan kysely: 15 prosenttia näkee yrityksensä puolen vuoden päästä konkurssiuhan alla

Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä arvioi toimivansa kannattavasti kuuden kuukauden kuluttua, ilmenee Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsenkyselystä.

MaRan kyselyssä 15 prosenttia näki yrityksensä puolen vuoden päästä konkurssiuhan alla ja 74 prosenttia näki yrityksensä tavoittelemassa kannattavuutta sopeutustoimien jälkeen.

MaRan viime viikon alussa tehtyyn jäsenkyselyyn vastasi lähes 700 jäsenyritystä, joilla on yhteensä useita tuhansia ravintoloita, hotelleja, kylpylöitä, hiihtokeskuksia, ohjelmapalvelu- ja seikkailuyrityksiä, kongressikeskuksia ja messuja, keilahalleja, huvipuistoja ja liikenneasemia.

Matkailu- ja ravintola-ala on ottanut kovaa iskua koronkriisistä ja siitä seuranneista rajoitustoimista.

Maran kyselyssä 90 yrityksistä on lomauttanut henkilöstöään, ja suuri osa niistä on lomauttanut valtaosan työntekijöistään.

– Kriisin pitkittyessä lomautukset ovat vaihtumassa irtisanomisiksi. Ravintoloiden, hotellien ja kylpylöiden ahdinko on hyvin tiedossa, mutta myös muut matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen toimialat ovat kärsineet koronakriisistä ja julkisen vallan sen leviämisen estämiseksi päättämistä toimista ankarasti, Maran tiedotteessa sanotaan.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että matkailu- ja ravintola-ala valmistautuu tulevaan kesään heikoista taloudellisista lähtökohdista.

– Ulkomaalaisia asiakkaita ei ole tulevana kesänä. Tämän takia kotimaan matkailulla tulee olemaan ainakin tämän vuoden loppuun asti ratkaiseva merkitys siinä, miten toimialan yritykset selviävät ja voidaanko konkurssit ja massatyöttömyys välttää. Julkisen keskustelun perusteella näyttää siltä, että kotimaan matkailu on suosiossa tulevana kesänä, Lappi jatkaa.

