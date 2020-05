Matkustajakone on syöksynyt maahan Pakistanissa, uhreja arvellaan olevan yli sata

Pakistanilainen matkustajakone on pudonnut maahan Karachin kaupungissa eteläisessä Pakistanissa, maan ilmailuviranomaiset kertovat. Paikallisten mediatietojen mukaan kone on pudonnut keskelle asuinaluetta.

Ilmailuviranomaiset kertovat, että pudonneen Pakistan International Airlines -yhtiön (PIA) Airbus A320 -lentokoneen tarkkaa matkustajamäärä selvitetään yhä. Alustavien tietojen mukaan koneessa olisi ollut 99 matkustajaa ja 8 miehistön jäsentä.

Pakistanin armeija on viestittänyt Twitterissä, että turma-alueelle on lähetetty turvallisuusjoukkoja ja helikoptereita kartoittamaan onnettomuuden laajuutta.

Lentokone oli laskeutumassa Karachiin Jinnahin kansainväliselle lentoasemalle, joka on yksi Pakistanin vilkkaimmista lentoasemista. Lento oli lähtenyt Lahoren kaupungista.

Pakistanissa aloitettiin kaupallinen lentoliikenne uudelleen koronarajoitusten hellitettyä vain muutama päivä sitten.

Pakistanissa valmistaudutaan muslimien pyhän kuukauden eli ramadanin päättymiseen ja monet ihmiset matkustavat koteihinsa.

Kirjava lento-onnettomuuksien historia

Pakistanissa on vuosien varrella tapahtunut lukuisia lento-onnettomuuksia sotilas- ja matkustajalentokoneille sekä helikoptereille.

Vuonna 2010 Airblue-lentoyhtiön kone syöksyi maahan lähellä Islamabadia. Pakistanin historian synkimmässä lento-onnettomuudessa kuoli 152 lennolla ollutta ihmistä.

Vuonna 2016 PIA:n lentokone syttyi palamaan, kun toinen sen potkuriturbiinimoottoreista rikkoutui kesken lennon. Turmassa kuoli yli 40 ihmistä.

PIA oli yksi maailman johtavista lentoyhtiöistä 1970-luvulle asti, jonka jälkeen sen maine on vajonnut lukuisien lentojen peruuntumisten ja myöhästymisten sekä talousvaikeuksien jälkeen. Lisäksi yhtiö on joutunut lukuisiin kiistoihin vuosien varrella – esimerkkinä humaltuneen lentäjän pidätys Britanniassa vuonna 2013.

STT