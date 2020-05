Mediat: Koronasulusta ulos pyrkivä Britannia aikoo asettaa maahan saapuvat kahden viikon karanteeniin

Britannia aikoo asettaa ulkomailta saapuvat matkustajat kahdeksi viikoksi karanteeniin kesäkuun alusta alkaen, useat maan mediat uutisoivat. Karanteeni koskisi yhtä lailla maahan palaavia brittejä kuin ulkomaiden kansalaisia.

Pääministeri Boris Johnsonin on odotettu huomenna helpottavan maan muita liikkumisrajoituksia. Hallitus on kuitenkin ennalta varoittanut, ettei rajoituksiin ole syytä odottaa huomattavia huojennuksia.

Britanniassa on Yhdysvaltain jälkeen eniten koronakuolemia maailmassa. Tautiin on kuollut yli 31 000 ihmistä eli 460 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

STT

Kuvat: