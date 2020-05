Mediatiedot: Norwegianin osakkeenomistajat hyväksyivät yhtiön pelastussuunnitelman

Lentoyhtiö Norwegianin osakkeenomistajat ovat hyväksyneet yhtiön pelastussuunnitelman, kertovat mediatiedot. Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimisto AFP sekä norjalainen päivälehti Dagens Näringsliv.

DN:n mukaan päätöksen vaatima kahden kolmasosan ääntenenemmistö syntyi selkeällä marginaalilla. Pelastussuunnitelman eri kohdat saavuttivat lehden mukaan yli 95 prosentin kannatuksen.

Hyväksytyn suunnitelman puitteissa noin 10 miljardin Norjan kruunun (880 miljoonan euron) edestä yhtiön velkaa muutetaan pääomaksi, AFP kertoo. Lisäksi yhtiölle kerätään uutta pääomaa 300-400 miljoonan kruunun edestä.

Päätöstä valmisteltu hartaasti

Yhtiö on viime aikoina valmistellut saneerausta Norjan valtiolta saatavan tukipaketin ehtona. Valtion suunnittelema tukipaketti on 2,7 miljardia kruunua.

Omistajat päättivät asiasta ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidettiin varhain maanantaina videoyhteyden välityksellä. Päätöstä pidettiin Norwegianille elämän ja kuoleman kysymyksenä.

– Jos osakkaat äänestävät pelastussuunnitelmaa vastaan, Norwegian menee konkurssiin. Jos he äänestävät kyllä, yhtiö voi jatkaa lentoaan, sanoi ilmailualan analyytikko Hans Jörgen Elnäs uutistoimisto TT:lle kokouksen alla.

Ennen yhtiökokousta yhtiö oli työskennellyt tulevaisuutensa varmistamiseksi hartiavoimin. Sunnuntaina se pääsi ratkaisuun velkojiensa kanssa, mikä oli edellytys suunnitelman etenemiselle.

Sunnuntaina myös yhtiön pienosakkaita edustava ryhmä ilmoitti tukevansa saneeraussuunnitelmaa. Ryhmä oli ensin keskustellut yhtiön perustajan Björn Kjosin kanssa.

Norwegian ennakoi, että jos sen toiminta jatkuu, se on nykyistä pienimuotoisempaa. Laivasto ja reittiverkosto supistuvat, jotta yhtiö voi keskittyä kannattavimpiin osiin toiminnassaan. Yhtiö on arvioinut, että lentoliikenteen paluu normaaliin koronakriisin jälkeen voi venyä ensi vuoden puolelle.

