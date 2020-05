Merkel syyttää Venäjää tietomurroista – ”Tietomurroista konkreettisia todisteita”

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoo joutuneensa useiden Venäjän törkeiden tietomurtoyritysten kohteeksi. Merkel sanoi liittopäivillä, että hänellä on konkreettisia todisteita Venäjän toiminnasta.

Venäjän tietomurtoyrityksistä Saksassa on ollut epäilyjä aiemminkin, mutta Merkel ei ole aikaisemmin puhunut niistä näin suoraan. Merkel harmitteli tilannetta.

– Voin avoimesti sanoa, että tämä on minulle tuskallista. Ei ole päivää, jolloin en pyrkisi parantamaan suhteita Venäjään. Samalla tulee kovia todisteita siitä, että venäläiset tahot tekevät tällaista, Merkel sanoi liittopäivien kuulemisessa, joka käsitteli vuoden 2015 kyberhyökkäystä.

Süddeutsche Zeitung kirjoitti toukokuussa, että Saksan liittovaltion syyttäjät ovat antaneet pidätysmääräyksen Venäjän kansalaisesta, jonka epäillään olleen vuoden 2015 hyökkäyksen taustalla. Isku lamaannutti Saksan parlamentin tietojärjestelmät viikoiksi. Hyökkäyksen tilaajan epäillään olleen Venäjän sotilaallinen tiedustelupalvelu GRU.

Epäilty on 29-vuotias Dmitri Badin, joka on etsintäkuulutettu myös Yhdysvalloissa. Liittovaltion poliisi FBI epäilee häntä osallisuudesta tietomurtoihin presidenttiehdokas Hillary Clintonia ja demokraatteja vastaan ennen vuoden 2016 presidenttivaaleja.

