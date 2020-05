Metsähallitus poistaa koronarajoituksia luontokohteista ja penää retkietiketin muistamista

Metsähallitus avaa luontokeskukset, perinnetilat ja varaus-, vuokra- sekä autiotuvat kesäkuun alusta alkaen. Samalla aukeaa Rovaniemen tiedekeskus Pilke.

Kohteet suljettiin koronavirusrajoitusten vuoksi, ja nyt ne avataan uudelleen hallituksen linjausten mukaisesti. Metsähallituksen mukaan turvallisuudesta huolehditaan rajaamalla asiakasmääriä, turvaetäisyyksillä ja hygieniaohjeistuksella. Päätökset tarkentuvat tämän kuun aikana.

Metsähallitus painottaa, että retkietiketti eli hyvä käytös luonnossa on nyt entistäkin tärkeämpää. Koronaviruspandemian aikana suomalaiset ovat lähteneet liikkeelle luontoon, mutta Metsähallituksen mukaan ilmi on tullut ikäviä lieveilmiöitä. Huhtikuussa Metsähallitus kertoi esimerkiksi ilkivallasta, kun suljettuja tupia oli auottu väkisin.

– Luontoon halutaan mennä nimenomaan luontoarvojen takia. Viime aikoina on ollut nähtävissä, että ne voivat olla vaarassa piittaamattoman käytöksen takia, sanoo luontopalvelujohtaja Timo Tanninen tiedotteessa.

Tiedotteessa muistutetaan, ettei Metsähallitus voi taata esimerkiksi retkikohteiden tupien siisteyttä, koska siistimisestä huolehtivat käyttäjät. Siksi Metsähallitus suosittelee telttaa tai riippumattoa yön yli kestäville retkille.

STT

