Metso on selvinnyt koronakriisistä suhteellisen kuivin jaloin – uusien tilausten määrä kasvoi

Konepajayhtiö Metson liikevoitto supistui tammi-maaliskuussa 73 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 100 miljoonasta eurosta. Sen sijaan saadut tilaukset kasvoivat viisi prosenttia 1,065 miljardiin euroon. Liikevaihto pysyi vuoden takaisella tasollaan.

– Covid-19:n vaikutus taloudelliseen tulokseemme oli ensimmäisen neljänneksen aikana vielä melko vähäinen, arvioi toimitusjohtaja Pekka Vauramo tiedotteessa.

Hänen mukaansa merkittävämpiä vaikutuksia on seurannut vasta maaliskuun puolivälistä lähtien, kun koronkriisin aiheuttamat rajoitustoimet astuivat voimaan ympäri maailmaa.

Vauramo kertoo, että kivenmurskauslaitteiden kysyntä on vähentynyt nopeasti. Sen sijaan kaivoslaitteiden markkina on pysynyt vakaana.

Palveluliiketoimintaan ovat vaikuttaneet matkustamiseen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvät rajoitukset, jotka ovat estäneet palvelutöiden tekemiseen asiakkaiden luona.

– Metson taloudellinen asema on edelleen hyvä, ja olemme sopineet käytettävissä olevasta lisärahoituksesta, joka auttaa meitä selviämään tästä haastavasta tilanteesta, Vauramo sanoo.

Palkkoja alennettu väliaikaisesti

Metso on sopeuttanut tilannetta muun muassa alentamalla palkkoja väliaikaisesti. Myös yhtiön johdon palkkoja on pudotettu huhtikuun alusta lähtien.

Viime heinäkuussa Metso kertoi, että Metso Minerals ja kaivosteknologiayhtiö Outotec yhdistyvät uudeksi yritykseksi, jonka nimeksi tulee Metso Outotec. Metson venttiili-liiketoiminnasta puolestaan tulee itsenäinen yhtiö nimeltä Neles.

– Meiltä puuttuu vielä joitakin hyväksyntöjä kilpailuviranomaisilta, mutta pyrimme saamaan ne niin, että voisimme saada järjestelyn päätökseen aiemmin julkistetun aikataulun mukaisesti 30. kesäkuuta, Vauramo kertoo.

