Mieleenpainuva aamunavaus – Hermannin koulussa aloitettiin käsienpesulla, Hajalassa istutettiin koronakukkia

Lapsi käy peruskoulua niin kauan, että koulupäivien kokonaismäärän voi laskea tuhansissa. Kaikki päivät – saati aamunavaukset – eivät jää mieleen.

Torstaiaamu piirtynee poikkeuksellisen monen verkkokalvoille pidemmäksi ajaksi. Olihan useimmilla edessä paluu tavanomaiseen lähiopetukseen lähes kahden kuukauden etäopiskelujakson jälkeen.

Hermannin koulun väliaikaisten tilojen pääovea koristaa ”porrastuspaperi”. Siinä kerrotaan minuutin tarkkuudella, milloin minkäkin luokka-asteen oppilaiden siirtymiset ulkovälitunneilta oppitunneille tapahtuvat. Kaikki välitunnit vietetään ulkona – kukin luokka-aste eri puolilla rakennusta.

Koulun aamunavaus oli myös epätavallinen.

– Hyvä Hermannin väki! Aidosti sanon teille, että on mukavaa nähdä teitä taas täällä koulun arjessa, aloitti vs. rehtori Hannu Pölönen.

Alkutervehdystä seurasi kymmenkunta minuuttia ohjeistusta käytännöistä loppukevään koulunkäyntiin. Pölönen halusi erityisesti painottaa, että sääntöjen tietoinen rikkominen – vallitsevassa tilanteessa esimerkiksi tahallinen yskiminen tai pärskiminen toista ihmistä kohti – johtaa rehtorin puhutteluun.

Kahdeksasluokkalaiset Elli Lintuaho ja Sini Rantonen olisivat käyneet lukuvuoden loppuun mieluummin etänä.

– Ihan kivaa on palata kouluun, mutta olisin jatkanut kotona loppuun. Siellä pystyi keskittymään ihan rauhassa, kun luokassa on aina vähän hälinää, Lintuaho puntaroi.

– Meillä on kevään aikana vielä useampi koe jäljellä. Se ei ole niin kivaa, hymähti puolestaan Rantonen.

Konkreettiseen koearkeen palasivat myös yhdeksättä luokkaa käyvät Niilo Hatakka ja Jake Koivisto. Koivisto liputtaa lähtökohtaisesti lähiopetuksen puolesta, mutta juuri nyt tilanne on toinen.

– Kun vajaat kaksi kuukautta on ollut pelkästään kotona, niin vaihteeksi kouluun palaaminen on kivaa. Ja mukavampaahan se on yleisesti opiskella koulussa, mutta nyt kun on nämä kaikki rajoitukset ja säännöt, niin kotiolot voittaisivat tässä vaiheessa.

Hatakka pänttäsi heti torstaina odottaneeseen matematiikan kokeeseen, ja samaa on luvassa yhteiskuntaopin saralla jo perjantaina.

– Rentoa oli olla kotonakin, mutta kyllä tämä kouluun palaaminenkin on ihan kivaa, kun näkee kavereita. Mekin ollaan Jaken kanssa nähty hyvin vähän, oikeastaan vain netin kautta.

9C-luokan englannin oppitunti alkoi ajan hengen mukaisesti käsienpesulla. Lisää konkreettisia muutoksia: pulpettien eturivi jätetään tyhjäksi, ja opettaja pysyy pääsääntöisesti luokan etuosassa. Liikuntatunneilla ei pelata yhteisten välineiden käyttökiellon takia pesäpalloa, vaan lähdetään vaikkapa suunnistamaan.

Koulunkäynti muuttuu jäljellä olevien kahden viikon ajan myös esimerkiksi ruokailun osalta.

– Ruokala on nyt entistä enemmän ruokailua varten, puhelimia ei oteta sinne mukaan. Ruokalassa on nyt samanaikaisesti 70 oppilasta, kun sinne mahtuisi 170. Ruuanjakelua luokkiin ei resurssitilanteen takia valitettavasti pystytä järjestämään, rehtori Pölönen mainitsee.

– Muutamia aiemmin vähemmällä käytöllä olleita tiloja on otettu käyttöön. Ihan valtavia väistöliikkeitä ja muutoksia emme pysty tekemään, mutta toisaalta kaikki luokat ovat varsin tilavia. Meidän on tärkeää myös harjoitella sitä varten, jos syksyllä tarvitaan samankaltaisia järjestelyjä, hän lisää.

Hajalan koulussa toivotaan, että loppukevät tarjoaisi jotain muuta säätä kuin iltapäiväistä räntä- ja raekuuroa. Opetuksesta merkittävä osa tapahtuu tässä vaiheessa ulkona.

– Eri ikäluokat ovat välitunneilla eri paikoissa, jolloin oppilasryhmät eivät sekoitu koulupäivän aikana, kertoo rehtori Kimmo Ansamaa.

Vaihteleva säätila ei estänyt erilaista ulko-ohjelmaa heti ensimmäisenä kouluun palaamisen päivänä. Ykkös–kakkosluokkalaiset istuttivat ”koronakukkia”; auringonkukat odottavat oppilaita syksyllä. Ajan hermolla oltiin myös jo aamupäivän aikana.

– Lapset potkivat ensimmäisellä välitunnilla palloa, ja jos se osui toiseen, tuli korona. Oppitunnilla piirrettiin koronakuvia. Lapset itse ideoivat nämä asiat, sanoo ensimmäisen ja toisen luokan opettaja Taina Ala-Rakkola.

Pienen koulun viides- ja kuudesluokkalaiset on jaettu kahteen ryhmään. Toinen ryhmä hyödyntää käsityöluokkaa, jotta tarvittavien etäisyyksien pitäminen mahdollistuu.

– Lukukauden loppuun oli suunnitteilla esimerkiksi golfopetusta, jalkapalloturnausta ja perinteistä kutosluokkalaisten ruokailua ravintolassa. Niitä emme nyt pysty järjestämään, mutta käytämme luovuutta, Ansamaa sanoo.

Salon kouluissa verraten vähän poissaolijoita